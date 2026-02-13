Kostüme bei "Promis unter Palmen": Das sagt Silvia Wollny

Silvia Wollny (61) ist zurück im TV-Rampenlicht: Bei der dritten Staffel von "Promis unter Palmen" mischt der Realitystar mit – und hat im Gespräch mit Promiflash verraten, was sie von den schrillen Spiel-Outfits hält. In den Challenges treten die Kandidaten in bunten, teils herrlich albernen Kostümen gegeneinander an. Silvia war dabei natürlich mittendrin. Gedreht wurde unter Palmen, im tropischen Setting und gemeinsam mit den weiteren Promis der Staffel, die sich in jeder Folge neuen Aufgaben und Looks stellen mussten. Und Silvia macht klar: Sie hat mit den Verkleidungen nicht nur ihren Spaß, sie sieht darin auch einen Mehrwert für die Zuschauer.

Im Promiflash-Interview fasst Silvia ihre Meinung deutlich zusammen: "Dass wir jetzt so lustige Kostüme zu jedem Spiel und so anziehen mussten, fand ich eigentlich gut. Der Zuschauer will nicht nur die ganze Fleischshow, die da immer ist, sehen. Es gehört einfach dazu." Die Spiele erfordern demnach nicht nur Einsatz, sondern liefern dank der Outfits zusätzliche Unterhaltung – vom quietschbunten Teamdress bis zur skurrilen Mottokluft. Damit unterstreicht die Kandidatin, dass die Show mehr sein soll als nur Strandbilder und Muskelposen. Für die Produktion sind die Kostüme außerdem ein wiederkehrendes Element, das jede Challenge optisch abhebt und für sofortige Wiedererkennbarkeit sorgt.

Silvia ist für ihre direkte Art bekannt und behält auch in Trubel-Formaten gern die Nerven. In ihrer Großfamilie ist sie es gewohnt, den Überblick zu behalten – Teamgeist und Pragmatismus gehören bei ihr dazu. Bei TV-Drehs zeigt sie oft, dass sie Humor über Eitelkeit stellt und sich nicht zu schade ist, auch mal laut zu lachen, wenn ein Spiel aus dem Ruder läuft. Fans schätzen an der Reality-Erfahrenen genau diese Mischung aus Bodenständigkeit und Spielfreude.

RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, März 2025

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar

