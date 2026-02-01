"15 Jahre wir": Anna-Maria macht Bushido Liebeserklärung

Anna-Maria Ferchichi (44) sorgt mit einem emotionalen Instagram-Post für Gänsehaut bei ihren Fans: Nach der erst kürzlich überstandenen Ehekrise feiert die Influencerin jetzt gemeinsam mit Rapper Bushido (47) 15 Jahre Liebe – und lässt ihre Follower daran teilhaben. Zu einem alten Pärchenfoto der beiden schreibt Anna-Maria eine lange Liebeserklärung, in der sie ihre gemeinsame Zeit Revue passieren lässt. "Mein Schatz, heute sind es 15 Jahre wir", beginnt sie und macht klar, dass sie diese Reise mit all ihren Höhen und Tiefen bewusst feiert. "Ich möchte dir heute einfach nur sagen, dass ich dankbar bin für unsere Geschichte, für unsere Familie und für all das, was wir trotz allem zusammen geschafft haben", so die 44-Jährige weiter.

In ihrem Text wird Anna-Maria sehr persönlich. Sie spricht davon, dass sie zusammen mehr erlebt haben "als andere in einem ganzen Leben", dass sie nicht nur Häuser und Projekte aufgebaut haben, sondern vor allem eine Familie. "Wir haben uns geliebt, wir haben uns verletzt, wir haben uns zeitweise verloren, aber wir haben uns nie wirklich aufgegeben", schreibt sie. Besonders rührt ihr Blick auf den Familienalltag: Sie sehe Bushido heute als präsenten Vater und wisse, was das für die Kinder bedeute. Auch Selbstkritik spart sie nicht aus: Beide hätten Fehler gemacht, manche Phasen seien schwer gewesen – umso mehr schätze sie, wo sie heute stehen. Am Ende bedankt sie sich für ihre gemeinsame Geschichte und setzt ein deutliches Zeichen: "Ich liebe dich. Das habe ich jeden Tag seit 15 Jahren, auch wenn ich es dir nicht immer zeigen kann", heißt es in ihrem Post.

Privat gelten Anna-Maria und Bushido als eingespieltes Team, das Familie großschreibt. Die Unternehmerin teilt in sozialen Netzwerken regelmäßig Einblicke in den turbulenten Alltag mit der Rasselbande, während der Musiker seine Rolle als Papa sogar auf der Bühne zunehmend in den Vordergrund stellt. Freunde beschreiben die beiden als eng verbunden und loyal, selbst wenn es hinter den Kulissen mal knirscht. Ihre Liebe lebt offenbar von Routine und Ritualen, von gemeinsamen Entscheidungen und kleinen Momenten, die im Familienleben den Unterschied machen. Das alte Foto, das Anna-Maria jetzt ausgegraben hat, erinnert an ihre ersten gemeinsamen Tage in jungen Jahren – ihr Text daran, warum sie bis heute zusammenhalten.

anna_maria_ferchichi Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria-ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Dezember 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025