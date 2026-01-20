Dolly Partons Geburtstag ist fortan Feiertag in Tennessee

Was für eine grandiose Geste! Am 19. Januar, genau an ihrem 80. Geburtstag, erhielt Country-Legende Dolly Parton (80) eine ganz besondere Überraschung: Tennessees Gouverneur Bill Lee erklärte den Tag offiziell zum "Dolly Parton Day". Diese außergewöhnliche Ehrung unterstreicht ihre beispiellose Karriere als Entertainerin, die weit über die Musikbranche hinausreicht. Das offizielle Statement würdigt sie laut People als "gefeierte Sängerin, Songwriterin, Musikerin, Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin, deren Werk den Geist Tennessees verkörpert". Besonderes Gewicht legt der Gouverneur auf ihr gesellschaftliches Engagement – von der Dollywood Foundation bis zur Imagination Library, die Millionen Kinder mit Büchern versorgt. Der historische Tag markiert einen Meilenstein für eine Frau, die bereits zu Lebzeiten Legendenstatus erreicht hat.

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten! Country-Ikone Reba McEntire war eine der ersten, die ihrer langjährigen Freundin via Instagram gratulierte. Zu einer Bilderserie ihrer gemeinsamen Momente schrieb sie: "Alles Gute zum 80. Geburtstag an die eine und einzige @DollyParton! Ich liebe dich über alles und bin so dankbar für all die Jahre voller Erinnerungen, die wir geteilt haben." Rebas Post war gespickt mit nostalgischen Aufnahmen aus verschiedenen Dekaden ihrer Freundschaft und bewies einmal mehr, dass echte Verbindungen in der Musikindustrie selten, aber umso wertvoller sind. Die Sängerin fügte hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, noch viele weitere gemeinsame Momente zu erleben!" Auch Shania Twain (60) meldete sich mit einem nostalgischen Video ihrer gemeinsamen Performance von 2006 zu Wort: "Welch ein Privileg es ist, dich zu kennen... Die kleine Miss Twain hatte so ein Glück, mit dir als Vorbild aufzuwachsen."

Besonders emotional wurde es, als Billy Ray Cyrus (64) seiner "Schwägerin" gratulierte. "Dolly Parton mit 80 ist eine Erinnerung daran, was Musik bewirken soll... Menschen zusammenbringen, Geister erheben und die Wahrheit mit Herz erzählen." Der "Achy Breaky Heart"-Star würdigte nicht nur Dollys künstlerisches Schaffen, sondern auch ihre unschätzbare Rolle als spirituelle Führungspersönlichkeit. Seine bewegenden Worte gingen noch weiter: "Als Mileys Patenmutter und leitendes Licht in unserem Leben geht Dollys Einfluss weit über die Charts hinaus... er lebt in den Leben, die sie berührt hat." Die Geburtstagsfeierlichkeiten sind nur der Auftakt für ein spektakuläres Jahr! Dolly hat bereits ambitionierte Projekte für 2026 angekündigt, die beweisen, dass sie mit 80 Jahren noch längst nicht ans Aufhören denkt. Ein absolutes Highlight wird ihr Broadway-Musical "Hello, I'm Dolly" sein, das ihre Lebensgeschichte auf die Bühne bringt und sowohl ihre größten Hits als auch speziell komponierte neue Songs enthalten wird.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Instagram / reba Reba McEntire und Dolly Parton verbindet eine lange Freundschaft

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus gratuliert Dolly Parton mit einem Familienschnappschuss