Fans in Sorge: Unheilig sagt erneut mehrere Konzerte ab

Die Fans von Unheilig sind besorgt: Die für den 15. und 16. Januar 2026 geplanten Konzerte in der Turbinenhalle Oberhausen mussten nun krankheitsbedingt abgesagt werden. Die Band teilte diese Entscheidung jetzt auf Instagram mit und informierte ihre Fans ausführlich. Als Ersatztermin wurde ein Konzert am 7. Mai 2026 in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf festgelegt. Dazu schrieb die Band: "Wir bedauern diese Entscheidung sehr und bitten alle Fans um Verständnis."

In den Kommentaren unter der Ankündigung zeigten sich viele Fans verständnisvoll und wünschten dem Künstler baldige Genesung, während einige auch skeptisch auf die erneuten Änderungen reagierten. "Oh je... diese Comeback-Tour steht aber unter keinem guten Stern", schreibt ein Nutzer, während ein anderer sich sorgt: "Es war doch etwas viel für dich in den letzten Wochen. Passe gut auf dich auf." Tatsächlich musste der Graf zuletzt einige Herausforderungen meistern: Erst kürzlich war der Sänger bei einem Konzert in Oberhausen erneut gestürzt und zog sich einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu.

Die laufende Tournee von Unheilig bleibt damit weiterhin beeinträchtigt. Nach ihrem großen Comeback im Dezember sah sich die Band bereits vor Kurzem gezwungen, zwei Konzerte in Hamburg wetterbedingt abzusagen, da ein Winterchaos sichere Veranstaltungen unmöglich machte. Jetzt hoffen die Fans, dass die gesundheitlichen Probleme bald überwunden sind und die Tour wie geplant fortgesetzt werden kann. Auf Instagram schreibt die Band: "Wir danken allen Fans für ihr Verständnis und ihre Geduld und freuen uns darauf, den Abend am 07.05.2026 gemeinsam in Düsseldorf nachzuholen."

Getty Images Unheilig (Bernd Heinrich Graf) bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig

Imago Der Graf von Unheilig im September 2025 bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig

Getty Images Unheilig bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025