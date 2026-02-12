Eigene GmbH: Leyla Heiter geht unter die Business-Frauen

Leyla Heiter (29) hat es offiziell gemacht: Die Reality-Bekanntheit verkündete am Mittwoch in ihrer Instagram-Story, dass sie ihre erste eigene GmbH gegründet hat – direkt nach einem Termin beim Notar und sichtlich elektrisiert. In einem Video aus dem Auto hielt Leyla die frischen Unterlagen in die Kamera, strahlte bis über beide Ohren und ließ ihre Community an dem Moment teilhaben. "Oh mein Gott, ich kann es einfach nicht glauben, wenn ihr wüsstet, was ich hier gerade in den Händen halte, denn ich habe meine allererste eigene GmbH gegründet. Und ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass in naher Zukunft was richtig, richtig Heftiges kommen wird", sagte sie. Wo genau die Reise hingeht, ließ die Influencerin offen – doch der Startschuss in die Business-Welt ist gefallen.

Konkrete Details zu ihrem neuen Projekt behält Leyla vorerst für sich. Worum es bei der GmbH geht, verriet sie nicht, auch einen Namen nannte sie noch nicht. Stattdessen dominierte in ihren kurzen Clips pure Vorfreude: Zwischen Notartermin, Autoupdate und einem breiten Lächeln ließ sie ihre Follower wissen, dass etwas Großes in Planung ist. Dass Leyla solche Meilensteine gerne direkt und ungefiltert mit ihrer Community teilt, ist kein Zufall: Die Unternehmerin in spe pflegt seit Langem einen engen Draht zu ihren Fans und setzt bei Ankündigungen auf spontane Einblicke statt auf große Presseinszenierungen.

Privat und gesundheitlich hatte Leyla zuletzt schwere Tage gemeistert. Nach Eingriffen am Kopf und unter der Achsel berichtete die Influencerin offen über anhaltende Schmerzen und eine langwierige Wundheilung und bekam dabei viel Zuspruch aus ihrer Community. Umso bemerkenswerter wirkt ihr jetzt gezeigter Tatendrang: Leyla zeigt sich wieder unterwegs, organisiert Termine und blickt nach vorne. Auf Social Media gibt sie ihren Alltag oft ungeschminkt preis, teilt Höhen und Tiefen und sucht den direkten Austausch – ein Stil, der ihr treue Begleiter beschert und Momente wie die Gründung ihrer GmbH zu gemeinsamen Erlebnissen mit ihren Followern macht.

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, September 2025

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Realitystar

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter nach ihrer Operation im Krankenhaus, Februar 2026