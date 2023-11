17 Jahre jünger: Datet Ashley Roberts jetzt diesen Künstler?

Sie schwebt wieder auf Wolke sieben! Ashley Roberts (42) erlangte als Teil der Band Pussycat Dolls internationale Berühmtheit. Während es bei ihr beruflich gut zu laufen scheint, hatte sie in ihrem Privatleben zuletzt jedoch nicht so viel Glück: Vor drei Jahren verkündeten sie und ihr damaliger Partner Giovanni Pernice ihre Trennung. Danach schien es in ihrem Liebesleben sehr ruhig zuzugehen – bis jetzt! Ashley hat anscheinend einen neuen Liebhaber an ihrer Seite – und der soll deutlich jünger sein als das Girlgroup-Mitglied!

Bei ihrem neuen Partner soll es sich laut Daily Mail-Informationen um den 17 Jahre jüngeren Künstler George Rollinson handeln. Mit ihm genoss die Musikerin wohl kürzlich einen romantischen Dubai-Urlaub. Der Altersunterschied störe die 42-Jährige dabei überhaupt nicht, wie eine Quelle berichtet. "Ashley und George sind ineinander verliebt. Sie haben sich entschieden, ihre Beziehung vorerst privat zu halten, aber sie haben allmählich begonnen, Schnipsel aus ihrem gemeinsamen Leben in den sozialen Medien zu teilen", verrät ein Insider.

George soll laut Informationen des Blattes der erste Mann sein, mit dem Ashley nach der Trennung von ihrem Ex Giovanni eine Beziehung eingeht. Via X verkündeten die beiden im Jahr 2020, dass sie ab sofort getrennte Wege gehen werden: "Ashley und ich haben beschlossen, uns als Paar zu trennen. Wir bleiben weiterhin befreundet und wünschen uns gegenseitig für die Zukunft alles Gute."

Getty Images Die Pussycat Dolls, November 2008

Getty Images Ashley Roberts, Sängerin

Getty Images Giovanni Pernice und Ashley Roberts

