Lebenswende: Davina McCall tritt nach Krebsdiagnose kürzer

Davina McCall, die beliebte TV-Moderatorin und Jurorin der Show The Masked Singer, hat eine bedeutende Entscheidung getroffen. Nach einer erschütternden Brustkrebsdiagnose und der Entfernung eines Gehirntumors möchte sie sich von ihrem intensiven Arbeitspensum zurückziehen und mehr auf sich selbst achten. Die 58-Jährige, die seit über 30 Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig ist, plant nun, kürzerzutreten. "Ich werde jetzt eine Vier-Tage-Woche arbeiten. Ich fühle mich heute viel besser mit meinem Leben, weil ich versuche, mehr Ausgeglichenheit hineinzubringen", erklärte die Moderatorin in der Podcast-Sendung "Miss Me?". Die Entscheidung traf sie nach einer turbulenten Zeit mit zwei schweren Gesundheitsschocks, die ihr deutlich machten, wie wichtig es ist, das Leben zu entschleunigen.

Im Podcast blickte die Moderatorin auf ihr Leben zurück – und auf die drei wesentlichen Prüfungen, die sie zu meistern hatte. "Ich hatte einen riesigen Durchbruch, als ich Anfang der Neunzigerjahre clean wurde", sagte sie in Bezug auf ihre Heroin- und Alkoholabhängigkeit in ihren Zwanzigern. Die vergangenen Monate hielten nicht minder harte Prüfungen für Davina bereit. Zunächst wurde bei einer Vorsorgeuntersuchung im Rahmen ihres Engagements für das Thema Wechseljahre ein Gehirntumor entdeckt, der in einer sechs Stunden dauernden Operation entfernt werden musste. "Ich hatte einen weiteren großen Durchbruch, nachdem mir der Gehirntumor entfernt worden war. Da wurde mir klar, dass ich mein Leben entschleunigen muss", erzählte die Moderatorin im Podcast. Nur kurze Zeit später folgte der nächste Einschnitt: Davina ertastete selbst einen Knoten in der Brust, ließ ihn untersuchen und bekam die Diagnose Brustkrebs. Die früh erkannte Erkrankung konnte per Lumpektomie und anschließender vorsorglicher Strahlentherapie behandelt werden. "Dann kam der Brustkrebs, den ich als etwas sehr, sehr Beängstigendes empfand, und er machte mir klar, dass ich das wirklich, wirklich in die Tat umsetzen muss. Und genau das habe ich jetzt getan", erklärte sie die Beweggründe für ihre Entscheidung, das Arbeitspensum zu reduzieren, näher. Heute arbeitet sie bewusst weniger, um mehr Ausgeglichenheit in ihren Alltag zu bringen.

Ihr persönliches Glück hat die Moderatorin mittlerweile gefunden. Im Dezember heiratete Davina ihren Partner Michael Douglas in einer intimen Zeremonie in London. Das Paar ist seit 2019 zusammen und durch die Herausforderungen der letzten Jahre noch enger zusammengewachsen. Davina, die aus ihrer früheren Ehe mit Matthew Robertson drei erwachsene Kinder hat, erklärte, dass sich ihr Fokus nun ganz auf ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlbefinden richte: "Jetzt, in dieser Lebensphase, möchte ich besser auf mich achten. Das ist mein neuestes Projekt: ich selbst. Ich kann mich nicht um andere kümmern, wenn es mir selbst nicht gut geht." Die neue Lebensphilosophie spiegelt die Einsicht der Mutter und Moderatorin wider, dass Selbstfürsorge der Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist.

Getty Images Bei den NTA’s 2025 in London: Davina McCall auf dem roten Teppich

Instagram / davinamccall Davina McCall, britische Reality-TV-Bekanntheit

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei Pete Tongs "Ibiza Classics" 10th Anniversary Show in der Royal Albert Hall, London