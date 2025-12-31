Wegen Neujahr: Nina Bott bricht bei Ansprache in Tränen aus

Kurz vor dem Jahreswechsel hat Nina Bott (47) mit einer unerwartet emotionalen Botschaft ihre Fans auf Instagram berührt. Eigentlich wollte die Schauspielerin und Moderatorin ihren Followern lediglich einen guten Rutsch wünschen und von ihren Plänen für den Silvesterabend berichten. Während sie von Luftschlangen, Schokofondue und einer kleinen Feier erzählte, kam es jedoch zu einem bewegenden Moment. Die 47-Jährige sprach mit zitternder Stimme über ihren Geburtstag an Neujahr, der gleichzeitig auch der Todestag ihrer Mutter ist. "Außerdem habe ich überlegt, ob ich eventuell heute schon mal kurz zum Friedhof fahre, damit ich morgen nicht die ganze Zeit denke, ich müsste dahin gehen. Weil morgen ist ja nicht nur mein Geburtstag, sondern meine Mutter ist ja auch an meinem Geburtstag gestorben", sagte sie unter Tränen und berichtete von ihren zwiespältigen Gefühlen über den geplanten Besuch des Friedhofs.

Der Gedanke an den morgigen Tag drückt schwer. Den Besuch am Grab ihrer Mutter schiebe sie oft vor sich her, gab die Moderatorin zu: "Ich weiß auch, dass es meinen Eltern überhaupt nichts bedeutet, dass ich dahin gehe, weil sie auch immer gesagt haben – wenn wir über das Grab ihrer Eltern gesprochen haben –, dass sie an ganz vielen anderen Orten an ihre Eltern denken und eben nicht auf dem Friedhof." Trotzdem nimmt sich Nina fest vor, auf den Friedhof zu gehen: "Aber manchmal denke ich, ich muss einfach kurz hingehen, und das steht heute noch auf meiner Liste. Das muss ich irgendwie noch hinter mich bringen." Gleichzeitig blickt Nina auch auf Lichtblicke: Neben Geburtstagstorte und Familienzeit gibt es Grund zur Vorfreude – die Geburt ihrer Nichte steht kurz bevor.

Ninas Verhältnis zu ihren Eltern war nicht immer einfach, was sie in der Vergangenheit offen thematisiert hat. Beide Elternteile hatten mit einer Alkoholerkrankung zu kämpfen, wodurch sie früh Verantwortung übernehmen musste. Trotz der belastenden Erfahrungen hat sich die dreifache Mutter eigene Werte bewahrt, die sie jetzt mit ihrer Familie lebt. Dass sie ihre Gedanken und Gefühle so offen mit ihrer Community teilt, ist für viele ihrer Fans eine inspirierende und mutige Geste. Nina selbst hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig es ihr ist, ihren Kindern Geborgenheit zu geben und ein möglichst harmonisches Familienleben zu führen.

Imago Nina Bott bei der Christmas Shopping Night 2025 im Alsterhaus in Hamburg

Imago Nina Bott bei der Verleihung der GOLDENE BILD der FRAU im Stage Theater im Hafen Hamburg, 19.11.2025

Imago Nina Bott bei der Premiere des Zirkus Charles Knie auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg