Fans gespalten: Carmen Geiss sucht ihre Tasche nach Überfall

Nach einem bewaffneten Überfall auf die Familien-Villa der Geissens in Saint-Tropez hat sich Carmen Geiss (61) mit einem öffentlichen Hilferuf an ihre Fans gewandt. Die Unternehmerin sucht auf Instagram nach einer Designer-Handtasche, die ihr bei dem Überfall am 15. Juni gestohlen wurde. Für Hinweise auf den Verbleib der Tasche oder ihre ehrliche Rückgabe verspricht Carmen 1.500 Euro Finderlohn. Zur Unterstützung der Suche postete sie außerdem ein Foto der gesuchten Luxustasche und bat darum, Hinweise per Direktnachricht zu schicken – diskrete Behandlung aller Nachrichten sei dabei garantiert.

Der Aufruf löste in der Community sofort eine hitzige Debatte aus. Während einige Follower Verständnis zeigten und die bedrohliche Situation beim Überfall hervorhoben, erntete Carmen für die öffentliche Suche nach einem Luxusgegenstand auch Spott und scharfe Kritik. "Hoffentlich bekommst du die Tasche bald wieder", kommentierte ein wohlgesonnener Fan. Andere reagierten deutlich weniger mitfühlend. "So reich und wegen einer Tasche mit schlechter Qualität rumheulen? Eure Probleme muss man haben", schrieb ein Nutzer. Sarkastische Kommentare waren ebenfalls zu lesen, und ein weiterer User spottete: "Die 1500 könnten wir gut gebrauchen, leider können wir es uns nicht leisten, die Tasche ausfindig zu machen." Ob die Tasche letztlich zurückgefunden wird, ist bislang offen.

Die polarisierende Reaktion auf den Beitrag ist für Carmen Geiss und ihre Familie nichts Ungewohntes. Die zweifache Mutter steht mit ihrem Ehemann Robert Geiss (62) regelmäßig im Rampenlicht – und die Kommentarspalten laufen dabei oft heiß. Erst kürzlich sorgte ein herzlicher Muttertagspost für geteilte Meinungen: Carmen hatte einen Moment mit ihren Töchtern auf Instagram geteilt, der ebenfalls sowohl Zuspruch als auch Kritik auf sich zog. Offensichtlich ist das Interesse an der Familie groß – und die Meinungen gehen dabei regelmäßig weit auseinander.

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Februar 2026

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RTLZWEI Carmen und Robert Geiss in "Die Geissens"

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Instagram / carmengeiss Shania Tyra Geiss, Carmen Geiss, Davina Shakira Geiss und Robert Geiss