Zu extravagant? Maskenball-Look von Carmen Geiss polarisiert

Glamour pur in der Lagunenstadt: Carmen (61) und Robert Geiss (62) waren in Venedig zu einem opulenten Maskenball geladen – und vor allem Carmen sorgte mit ihrem Auftritt für Aufsehen. Auf Instagram teilte die Unternehmerin Eindrücke des glamourösen Abends und ließ ihre Follower an dem extravaganten Event teilhaben. Ihr Look: ein knallrotes Paillettenkleid mit tiefem Ausschnitt, kombiniert mit schwarzen High Heels samt XXL-Plateau, einer Valentino-Handtasche und einer aufwendig verzierten Maske mit dramatischem Federbesatz als absolutem Hingucker. "Jetzt noch ein paar wunderschöne Eindrücke vom Maskenball in Venedig", schrieb Carmen zu den Bildern. Ehemann Robert hielt sich modisch dagegen eher zurück. Er entschied sich für einen schwarzen Anzug mit schimmerndem Finish und klassische schwarze Lackschuhe, während auch seine Maske schlicht in Schwarz gehalten war.

Während Robert also auf einen eher klassischen Look setzte, sorgte vor allem der extravagante Auftritt seiner Frau für Wirbel im Netz. Unter den veröffentlichten Bildern sammelten sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Reaktionen – von begeisterten Komplimenten bis hin zu deutlicher Kritik. "Wow, was für ein glamouröses Outfit", schwärmte ein Fan, während andere ihre Begeisterung mit Herz- und Flammen-Emojis ausdrückten. Doch nicht alle zeigten sich überzeugt von Carmens Styling. "Das Kostüm geht gar nicht!", schrieb ein User, während andere kommentierten: "Ganz ehrlich, es sieht nicht gut aus. Schade" oder "Es wird leider immer lächerlicher." Ein weiterer Kommentar fasste die gemischten Reaktionen schließlich zusammen: "Die Maske ist wunderschön und steht dir gut. Das Kleid und die Schuhe leider nicht meins, aber ist ja Geschmackssache."

Erst vor drei Tagen zeigte sich aber: Carmen kann auch ganz anders. Ihren Geburtstag feierte sie diesmal nicht mit großer Party, sondern ganz intim im engsten Kreis. Mit dabei waren nur Robert und die beiden Töchter Davina (22) und Shania (21). Auf Instagram schwärmte die 61-Jährige: "Was für ein wunderschöner Tag im Kreise meiner kleinen, aber sehr exklusiven VIP-Familie. Letztes Jahr noch über 200 Gäste – gefühlt halb Deutschland eingeladen. Und dieses Jahr? Nur ich, Davina, Shania und Robert… und ich sag' euch ehrlich: BESTE Entscheidung überhaupt!" Besonders rührend: Robert machte seiner Carmen öffentlich eine Liebeserklärung. "Mein Schatz, ich liebe dich heute genauso wie vor fast 100 Jahren. [...] Danke für dich. Für uns. Für unsere zwei wundervollen Töchter. Du bist mein Herz. Für immer."

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Mai 2026

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Mai 2026

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023