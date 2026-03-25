Tom Hanks' Rat veränderte Rami Maleks Schauspielkarriere

Rami Malek (44) hat sich in einem ausführlichen Interview für die neue Ausgabe des Magazins CR Fashion Book sehr persönlich über seine Karriere, seine Kindheit und seine Identität als Schauspieler geäußert. Der Hollywoodstar, der durch seine Hauptrolle in "Bohemian Rhapsody" weltbekannt wurde, verriet dabei auch den wichtigsten Rat, den er je von einem Kollegen erhalten hat. Es war Schauspieler Tom Hanks (69), der ihm früh in seiner Laufbahn einen simplen, aber wirkungsvollen Hinweis mit auf den Weg gab. "Sei freundlich. Ein großartiger Schauspieler, Herr Hanks, hat mir das früh beigebracht. Etwas so Einfaches deckt alles ab", erklärte Rami gegenüber dem Modemagazin.

Im Interview sprach der Schauspieler, der aktuell neu verliebt sein soll, auch offen über seine Kindheit und sein Aufwachsen in Los Angeles. Rami berichtete, dass er in der Schule sehr schüchtern war und sich oft wie ein Außenseiter vorkam. "Ich fühlte mich in meiner eigenen Haut nicht so wohl, wie wenn ich allein zu Hause in meinem Zimmer war und irgendeine obskure Figur kreierte oder etwas nachahmte, das ich gesehen hatte", erzählte er. Diese Momente der Verwandlung seien nicht aus dem Wunsch nach Aufmerksamkeit entstanden, sondern es sei vielmehr etwas in ihm gewesen, das sich habe ausdrücken wollen. "Es war, als wollte etwas in mir rebellieren. Und es fiel mir wirklich schwer, das zu bändigen", sagte Rami. Heute versteht er, dass dies einfach die Mechanik seines Gehirns ist, und er sei dafür mittlerweile sehr dankbar.

Rami wuchs mit ägyptischen Eltern auf und sprach zu Hause Arabisch, während draußen amerikanisches Englisch gesprochen wurde. Diese Dualität habe seine Wahrnehmung geschärft und ihm geholfen zu verstehen, dass Identität vielschichtig und niemals wirklich singular ist. Auch deshalb sei er gut darin, sich anzupassen und sich in verschiedene Rollen und Kulturen einzufügen. Was diese Fähigkeit im Endeffekt bedeutet, vermag Rami noch nicht einzuschätzen. "Vielleicht laufe ich auch vor etwas davon. Ich weiß es nicht. Entweder passe ich mich an oder ich entkomme. Die Zeit wird es zeigen", sinnierte er im Interview. Ganz gleich, woher seine Fähigkeiten als Schauspieler rühren: Seine Fans lieben ihn genau für diese Vielschichtigkeit und Wandelbarkeit.

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Getty Images Rami Malek, Schauspieler

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Getty Images Tom Hanks beim Atlantic Festival im September 2025 in New York City

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Getty Images Rami Malek, BAFTA Awards 2024