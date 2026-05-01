Tom Hanks rockt auf Festival zur Musik seines Sohnes

Tom Hanks (69) wurde am 25. April auf dem Country-Musikfestival Stagecoach von einem Fan dabei gefilmt, wie er ausgelassen zu den Klängen der Band seines Sohnes Chet Hanks (35) tanzte. Der Hollywoodstar, der mit Filmen wie "Forrest Gump", "Cast Away" und "Big" weltberühmt wurde, trug bei seinem Festivalbesuch dunkle Jeans, eine grüne Jacke und einen Cowboyhut. In dem Video, das auf TikTok kursiert, ist er dabei zu sehen, wie er begeistert mit dem Kopf wippt und sogar die Songtexte mitsingt. Die Bildunterschrift des Videos lautete: "Wenn du Chet Hanks zuschaust und plötzlich merkst, dass sein Vater neben dir steht."

In den Kommentaren überschlugen sich die Fans vor Begeisterung darüber, den Hollywoodstar so ungezwungen zu erleben. "Ich liebe es, Prominente ganz normal zu sehen, ohne dass jemand sie belästigt. Er darf einfach ein stolzer Vater sein", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Es macht mein Herz so glücklich, einen meiner Lieblingsschauspieler zu sehen, der ganz normal sein Kind unterstützt, trotz seines Ruhmes." Auch seine Entspanntheit fiel auf: "Ich liebe es, dass er einfach mitgroovt. Keine Security und niemand, der ihn stört!", hieß es in einem weiteren Kommentar.

Chet, der 35-jährige Sohn von Tom und seiner Ehefrau Rita Wilson (69), gründete die Band "Something Out West" gemeinsam mit Drew Arthur. Die beiden wurden Bandkollegen, nachdem sie zunächst als Mitbewohner zusammengezogen waren – die Gründung der Band liegt erst gut ein Jahr zurück. Neben der Musik ist Chet auch als Schauspieler tätig und ist derzeit in der Netflix-Serie "Running Point" zu sehen. Tom und Rita, die seit 1988 verheiratet sind, wurden zuletzt gemeinsam bei einem Restaurantbesuch in Sydney gesichtet, wo der Schauspieler derzeit für ein neues Filmprojekt vor der Kamera steht.

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Getty Images Tom Hanks bei der Europapremiere von "Toy Story 4" in London

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TikTok / kerenashri Tom Hanks mischt sich unter Festivalbesucher, April 2026

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Getty Images Chet Hanks und Rita Wilson im Januar 2020