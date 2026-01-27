Wird es eine Fortsetzung von "And Just Like That" geben?

Bei den Australian Open in Melbourne hat Evan Handler (65) für überraschende Schlagzeilen gesorgt. Der Sex and the City-Liebling, der seit Jahren Harry Goldenblatt spielt, sprach am Rande des Tennis-Spektakels mit der Herald Sun über die Zukunft des Franchise. Obwohl And Just Like That im vergangenen Jahr beendet wurde, sieht der Schauspieler noch Chancen für ein Comeback – ob als neues Serienformat oder als einmaliges Projekt. Er deutete an, dass die jüngste Fortsetzung "nicht länger weitergehen konnte, weil jemand, der dafür wichtig ist, es nicht wollte". Namen nannte er nicht, doch es fiel der Hinweis auf Schöpfer Michael Patrick King und Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (60). Gleichzeitig gab der 65-Jährige zu bedenken, dass die Stars "zu alt" würden, um ewig weiterzumachen, und weckte dennoch Lust auf mehr Nostalgie rund um Carrie, Miranda und Charlotte.

Evan erinnerte daran, dass er einen dritten Kinofilm nie für möglich hielt – und dann kam stattdessen "And Just Like That...". "Wenn es eine andere Inkarnation oder ein einmaliges Ding gibt, würde mich das nicht überraschen, weil sie immer wieder dazu zurückkehren", sagte er im Interview. Auch aus der Produktion kamen zuletzt gemischte Signale: Produzentin Elisa Zuritsky erklärte bei TV Line auf die Frage nach Carries Rückkehr: "Sie lebt, also könnte es passieren." Sie verwies darauf, dass Sarah die Muse von Schöpfer Michael sei und dass in der Vergangenheit bereits Abschiede zurückgenommen wurden. Die Produzentin verriet zudem, sie führe weiter Notizen zu möglichen Storylines für Carrie, Miranda und Charlotte – nur für den Fall, dass der Bildschirm doch noch einmal ruft.

Sarah selbst schürte vor wenigen Monaten noch Hoffnung bei den Fans. In der Sendung "CBS Mornings" erklärte die Schauspielerin, sie wisse noch nicht, ob das wirklich das letzte Kapitel für Carrie sei. "Ich denke, es könnte auch einfach nur eine Pause sein", sagte sie. Wie sehr sie an der Rolle hängt, wurde dabei einmal mehr deutlich. Die Entscheidung für ein vorläufiges Ende der Serie fiel damals durch Michael. Im Gespräch mit TV Line betonte der Serienmacher: "Während ich die letzte Episode von 'And Just Like That' Staffel drei schrieb, wurde mir klar, dass dies ein wunderbarer Punkt sein könnte, um aufzuhören." Trotzdem blieb durch die Andeutungen von Sarah noch ein Funken Resthoffnung – denn endgültig aus der Welt der New Yorker Kolumnistin verabschiedet hat sie sich offenbar nicht.

Getty Images Evan Handler, Schauspieler

Action Press / Splash News / Jose Perez Sarah Jessica Parker und Kristin Davis am "And Just Like That"-Set in Manhattan im Oktober 2022

Getty Images Michael Patrick King im Juni 2023