Uhr & Co.: "Sex and the City"-Requisiten werden versteigert

Fans von "Sex and the City" und dem Spin-off "And Just Like That" können sich auf eine einzigartige Gelegenheit freuen: Originale Mode und Möbel aus allen drei Staffeln der beliebten Serie werden versteigert. Unter den besonderen Stücken befinden sich Carrie Bradshaws ikonische Hutschachtelkoffer, die für ca. 400 Euro weggehen sollen, sowie die gravierte Uhr ihres verstorbenen Ehemanns Mr. Big, die auf ca. 800 Euro geschätzt wird. Auch das Manuskript von Carries Buch "Loved and Lost" steht zum Verkauf. Die Auktion wird von Julien's Auctions durchgeführt und bietet Sammlern erstmals die Chance, Stücke direkt aus der Produktion zu erwerben, die jeweils mit einem Echtheitszertifikat von Warner Bros Discovery geliefert werden.

Neben Carries Erinnerungsstücken kommen auch Mode und Accessoires der anderen Hauptdarstellerinnen unter den Hammer. Ein Jumpsuit, den Cynthia Nixons (60) Figur Miranda Hobbes trug, soll zwischen 430 und 600 Euro einbringen, während ihre Bottega Veneta Clutch auf 300 bis 500 Euro geschätzt wird, wie The Standard berichtet. Aus der Requisitenabteilung wird zudem eine Karte von Kim Cattralls (69) Charakter Samantha mit der Aufschrift "Love, Samantha" versteigert. Auch Möbelstücke aus der Serie sind im Angebot, darunter ein achtflammiger Kronleuchter und eine Louis XVI-Kommode. Die Auktion ist bereits online für Gebote geöffnet und endet mit einer zweitägigen Live-Veranstaltung am 30. April und 1. Mai in Gardenia, Kalifornien.

Nach der Versteigerung wird Warner Bros Discovery eine einmalige Spende an die Organisation "You Gotta Believe" tätigen, die sich darauf spezialisiert hat, dauerhafte Familien für Jugendliche und junge Erwachsene in Pflegefamilien zu finden. Die Wohltätigkeitsorganisation hatte eine besondere Bedeutung für den verstorbenen Schauspieler Willie Garson (†57), der in "Sex and the City" und "And Just Like That" die Rolle des Stanford Blatch spielte. Willie hatte seinen Sohn Nathen aus einer Pflegefamilie adoptiert und war Mitglied im Beirat von You Gotta Believe. Nathen ist mittlerweile selbst im Beirat der Organisation tätig und führt damit das Engagement seines Vaters fort.

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IMAGO / ZUMA Press Der Cast von "And And Just Like That"

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Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kim Cattrall im Mai 2008

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Getty Images Schauspieler Willie Garson und sein Sohn Nathen Garson, 2012