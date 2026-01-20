Kristin Davis erinnert an lustigen Moment mit Tom Cruise

Kristin Davis (60) hat einen unvergesslichen Fauxpas bei den Golden Globes 2004 ausgeplaudert – und der sorgt noch heute für Lacher. Bei einem Gespräch mit dem Magazin People bei der diesjährigen "Golden Eve"-Veranstaltung schilderte die Sex and the City-Darstellerin, wie sie auf dem roten Teppich zwischen Blitzlicht und Zeitdruck zu ihren Kolleginnen Sarah Jessica Parker (60), Cynthia Nixon (59) und Kim Cattrall (69) eilen wollte. Dort sah sie plötzlich einen Mann an deren Seite stehen – und fragte sich irritiert, warum "da ein Typ" an ihrem Platz war. Als er sich umdrehte, stand sie Tom Cruise (63) gegenüber. "Ich fühlte mich so dumm", erzählte Kristin mit einem Schmunzeln. Der Hollywoodstar reagierte laut ihr jedoch "unglaublich nett".

Die Schauspielerin erklärte, wie es zu der Verwechslung kommen konnte: Sie habe kurz zuvor "The Last Samurai" gesehen und Tom mit langen Haaren im Kopf gehabt. Bei den Globes trug er diese jedoch wieder kurz. "Ich gehe hinter ihn, er dreht sich um, und es ist Tom Cruise", erzählte sie. "Und dann sage ich ganz blöd: 'Ich habe dich nicht erkannt!' Und er sagt: 'Du hast mich nicht erkannt?' Und ich: 'Tja, ich habe gerade The Last Samurai gesehen, und da hattest du lange Haare!'", erzählte die Schauspielerin lachend. Danach sei die Situation entspannt gewesen. Man machte zusammen Fotos, und der Schauspieler schwärmte laut Kristin von ihrer Serie: Er habe ihnen gesagt, wie sehr er die Show liebe. In den Jahren danach sei sie Tom noch ein paar Mal begegnet, erzählte die Schauspielerin weiter, und der Actionstar sei jedes Mal "supersüß" gewesen.

Im Interview mit People sprach Kristin auch über das plötzliche Ende des Reboots And Just Like That. Auf die Frage, ob das Finale der dritten Staffel dieses Kapitel für sie persönlich abgeschlossen habe, antwortete sie "Nein" und erklärte: "Unsere Vereinbarung war eine dreijährige Verpflichtung zueinander, das wussten wir. Aber ich habe einfach angenommen, dass wir weitermachen würden. Das bin einfach ich." Die Zeit mit Sarah Jessica, Cynthia und auch Kim, die für einen kurzen Cameo-Auftritt zurückgekehrt war, bezeichnet sie immer wieder als besonderen Abschnitt ihres Lebens. Die Schauspielerin pflegt weiterhin einen engen Kontakt zu ihren Kolleginnen, meidet jedoch große Worte über Privates und stellt gemeinsame Erlebnisse – wie diesen roten Teppichmoment – gerne in den Vordergrund. Tom, der dreifache Vater und Kinostar, ist für sie seitdem vor allem eines geblieben: höflich, professionell und überraschend bodenständig im Trubel des Award-Zirkus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Davis, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Juni 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Der Cast von "And And Just Like That"