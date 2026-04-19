So reagierten Blair Underwoods Kinder auf "Sex and the City"

Blair Underwoods (61) legendärer Auftritt in Sex and the City sorgt bis heute für Gesprächsstoff – inzwischen sogar am heimischen Küchentisch. Seine drei Kinder Paris, Brielle und Blake haben die Kultserie für sich entdeckt und damit unfreiwillig auch Papas freizügigsten TV-Moment. Was für Fans ein ikonischer Auftritt ist, wird für den Nachwuchs zur kleinen Mutprobe im Alltag. Denn während die Serie bei der jungen Generation ein Revival erlebt, bleibt auch Blairs entblößter Auftritt nicht unbemerkt: In der Schule und im Freundeskreis wurde der Schauspieler plötzlich zum Running-Gag.

In der US-Talkshow "The View" nahm Blair die Situation mit Humor und gewährte einen seltenen Einblick in den Familienalltag, als Moderatorin Alyssa Farah Griffin es genau wissen wollte: Wie reagieren die Kinder auf diese pikante TV-Vergangenheit? Der verheiratete Schauspieler antwortete offen und mit einem Augenzwinkern. "Sie sind glücklich, dass ihr Vater in dieser Serie dabei ist, aber sie sagen auch: 'All meine Freunde erzählen mir, sie haben deinen Hintern gesehen'", berichtete er lachend. Besonders die Szene aus der sechsten Staffel, in der sein Hinterteil kurz im Fokus steht, habe Kultstatus erreicht.

Dabei wäre genau dieser Moment beinahe nie entstanden. Im Interview mit People verriet der Hollywoodstar, dass er das Angebot ursprünglich ablehnen wollte. Zuvor hatte er bereits eine Rolle an der Seite von Samantha Jones ausgeschlagen, weil ihm die Darstellung eines schwarzen Mannes als "spannendes Liebesexperiment" zu eindimensional erschien. Blair wollte mehr – und bewies das im Laufe seiner Karriere eindrucksvoll, ob am Broadway oder vor der Kamera. Heute zeigt er eine ganz andere, persönliche Seite: In seinem Buch "A Soldier's Wife" setzt er seiner verstorbenen Mutter ein bewegendes Denkmal.

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Getty Images Blair Underwood, Schauspieler

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Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

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Getty Images Blair Underwood und Josie Hart, 2022