Wie im Liebesfilm: Jenefer Riili verrät Details zum Antrag

Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Jenefer Riili (33) und ihr Verlobter Daniel Wein haben jetzt weitere Details zu ihrer Verlobung preisgegeben. Wie das Paar gegenüber Promiflash verraten hat, fand der Antrag "auf einem Rooftop in München über den Dächern der Stadt" in einem sehr intimen Rahmen statt. "Es lief überraschenderweise alles nach Plan. Und es war wirklich perfekt", schwärmten die beiden bei ihrem Rückblick auf diesen besonderen Moment. Weiter verriet Daniel, dass er rund zwei Monate lang an dem besonderen Abend getüftelt hat.

Von der Location über die genaue Uhrzeit bis hin zum Ablauf sollte alles sitzen, während die 33-Jährige von den Vorbereitungen nichts ahnte. Für den Antrag selbst wollte das Paar bewusst keinen großen Trubel, sondern einen kleinen Kreis, in dem sich alle wohlfühlen: Neben den beiden waren nur Jenefers Sohn Milan und ein Kameramann dabei, der den besonderen Moment festhalten sollte. Die Reaktionen im Umfeld der beiden fielen emotional aus: Ihre Familien seien "sehr stolz" und hätten sich riesig mit ihnen gefreut, berichten die Influencerin und ihr Verlobter.

Ihre Verlobung machte Jenefer an Neujahr über Instagram öffentlich. Auf einer Reihe von Fotos zeigte die Schauspielerin, wie liebevoll Daniel sie an diesem besonderen Tag überrascht hatte: Vor einem Bogen aus roten Rosen, umgeben von unzähligen Kerzen und einem leuchtenden Schild mit der Frage "Willst du mich heiraten?", ging Daniel auf die Knie. Das strahlende "Ja" ließ nicht lange auf sich warten, es folgten innige Umarmungen und Küsse inmitten der romantischen Kulisse. Den genauen Zeitpunkt des Antrags behielt das Paar allerdings für sich.

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein und Jenefer Riili, November 2025

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und irh Sohn Milan, 2025

Instagram / jenefer_riili Daniel und Jenefer Riili, Silvester 2025