K-Pop-Gruppe NewJeans wurde Opfer sexueller Deepfake-Inhalte

Die südkoreanische K-Pop-Gruppe NewJeans ist Opfer von sexueller Ausbeutung durch sogenannte Deepfakes geworden. Ein 21-jähriger Mann wurde nun laut Allkpop von einem Gericht in Pohang für das Erstellen und Verbreiten manipulierten Materials zur Rechenschaft gezogen. Er hatte in seiner Wohnung im Januar Fotos und Videos produziert, bei denen die Gesichter der Mitglieder Haerin, Hanni und Minji auf fremde Körper montiert wurden, um sexuelle Handlungen darzustellen. Daraufhin verbreitete er die Inhalte in sozialen Netzwerken, unter anderem über einen Telegram-Kanal, der von etwa 200 Menschen genutzt wurde. Der Täter wurde zu einer Geldstrafe von 15 Millionen Won – etwa 8.785 Euro – sowie einer 40-stündigen Teilnahme an einem Programm zur Behandlung sexueller Gewalt verurteilt.

Das Label ADOR, das NewJeans vertritt, hatte zuvor intensiv mit den Behörden zusammengearbeitet, um derartige Straftaten zu bekämpfen. Bereits am 17. November kündigte die Agentur an, kompromisslos gegen Deepfake-Vergehen vorzugehen und lehnte dabei auch geplante Vergleichsangebote von Tätern ausdrücklich ab. Zudem wird ADOR weitere rechtliche Schritte gegen Personen einleiten, die diffamierende Inhalte über die Gruppe verbreiten. In einer Mitteilung erklärte die Plattenfirma, dass sich die Verstöße gegen die Rechte der Künstlerinnen zunehmend verschärft hätten und man Strafanzeigen wegen Verleumdung vorbereite.

NewJeans, die erst im letzten Jahr mit ihrem unverwechselbaren Stil weltweite Bekanntheit erlangten, stehen derzeit ohnehin im Fokus zahlreicher Diskussionen. Erst vor wenigen Wochen erlitten die Mitglieder einen juristischen Rückschlag, als ein Vertragstreit mit ihrer Agentur vor Gericht entschieden wurde. Zwei Mitglieder, Haerin und Hyein, kehrten bereits offiziell zu ADOR zurück, während Minji, Hanni und Danielle ebenfalls ihre Bereitschaft zu einer Rückkehr signalisierten. Trotz der laufenden Gespräche erscheint das Verhältnis zwischen den Künstlerinnen und dem Label weiterhin angespannt.

Imago Hyein, Hanni Pham, Minji, Danielle Marsh und Haerin von NewJeans bei den Billboard Women in Music, 2024

Getty Images Hanni, Mitglied der K-Pop-Gruppe NewJeans

