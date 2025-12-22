NewJeans stürmen Spotify: "Super Shy" knackt 800 Mio Streams

NewJeans zündet die nächste Streaming-Rakete: Am 21. Dezember verkündete Spotify, dass der Sommerhit "Super Shy" die Marke von 800 Millionen Streams geknackt hat. Damit reiht sich der Song neben "OMG" und "Ditto" als dritter Megahit der Gruppe in diese exklusive Liga ein. Insgesamt kommen die Tracks der Band inzwischen auf mehr als 7 Milliarden Streams – eine Zahl, die ihren weltweiten Hype eindrucksvoll untermauert. Während die K-Pop-Stars mit ihren Erfolgen die Charts dominieren, sorgt eine zweite Schlagzeile für Aufsehen: Die gerichtliche Auseinandersetzung mit ihrer Agentur ADOR ist beendet, die Weichen für die Zukunft sind gestellt, und der Weg für neue Projekte ist frei.

Spotify hebt die außergewöhnliche Streaming-Power von NewJeans hervor: 15 ihrer Songs haben inzwischen die 100-Millionen-Grenze überschritten. "Super Shy" ist zum globalen Fan-Favoriten geworden und hält sich seit Veröffentlichung in Playlists rund um den Globus. Parallel legte ein Gericht im Rechtsstreit den entscheidenden Punkt fest: Der Exklusivvertrag der Gruppe mit ADOR ist gültig. Erst wollten die Mitglieder gegen das Urteil vorgehen, dann stoppten sie die Berufung am 12. Dezember, einen Tag vor Fristende. Kurz darauf machte ADOR offiziell, dass alle fünf – Minji, Hanni, Danielle, Haerin und Hyein – im Hause bleiben und ihre Aktivitäten fortsetzen, wie Allkpop berichtet.

Hinter den Zahlen stehen fünf Persönlichkeiten, die mit Style, Charme und Teamgefühl eine enorme Fanbindung aufgebaut haben. Minji gilt in der Gruppe als Ruhepol, Hanni sorgt mit ihrem Lachen oft für lockere Momente. Danielle bringt Leidenschaft für Performance und Moderation mit, Haerin punktet mit leisen, aber treffenden Gesten, und Hyein setzt Trends bei Mode und Social Media. Gemeinsam pflegen sie enge Nähe zu ihrer Community, teilen Proben-Schnipsel, kleine Alltagsmomente und feiern Erfolge oft als Team. Diese Mischung aus Vertrautheit und Star-Appeal trägt dazu bei, dass neue Releases nicht nur gestreamt, sondern regelrecht herbeigesehnt werden.

Getty Images NewJeans, K-Pop-Girlgroup

Getty Images Minji, Hanni, Danielle, Haerin und Hyein von NJZ, 2023

Imago Hyein, Hanni Pham, Minji, Danielle Marsh und Haerin von NewJeans bei den Billboard Women in Music, 2024

