Alison erinnert an ihr lustiges "Unsere kleine Farm"-Casting

Alison Arngrim (64) hat beim großen 50-Jahre-Jubiläum von "Unsere kleine Farm" am 12. Dezember die Geschichte erzählt, wie sie als Kind die berüchtigte Rolle als Nellie Oleson bekam – und Michael Landon (†54) vor Lachen weinen musste. Die damals Elfjährige kam laut People nach früheren Absagen für Laura und Mary noch einmal zum Vorsprechen in die Paramount-Studios, zusammen mit ihrem Vater. Im Raum warteten Michael und drei Produzenten, sie bekam eine Szene aus der Folge "Country Girls" – ohne Hinweis, was das für ein Mädchen ist. Alison legte los, frech, pointiert, mit großem Spaß an der Bosheit. "Die haben so gelacht, dass sie sich in die Rippen gestoßen haben, mit Tränen", erinnerte sie. Michael holte Luft und sagte nur: "Würdest du das nochmal machen?"

Zuvor hatte Alison zu Hause überhaupt erst begriffen, was in dieser Figur steckt. "Ich sitze auf der Treppe, lese und sage zu meinem Vater: 'Das ist kein normaler Part. Dieses Mädchen ist total… sie ist eine Hexe!'", erzählte sie laut dem Magazin. Ihr Vater prustete los, verbot jede weitere Probe und schickte sie mit genau dieser Energie ins Studio. Der Monolog – fast das komplette Skript der zweiten Folge – zündete, besonders eine Stelle: "Und wir haben drei Services: einen für jeden Tag, einen für den Sonntag und einen, wenn jemand ganz Besonderes kommt – den wir noch nie benutzt haben." Dieses hochnäsige, zugleich ahnungslose Prahlen traf den Ton perfekt, alle im Raum bogen sich vor Lachen. Als Alison die Tür hinter sich schloss, hörte sie das Kichern noch weiter. Dreißig Minuten später, kaum zu Hause angekommen, klingelte das Telefon: Rolle bekommen.

Doch nicht jeder am Set brachte Michael so herzhaft zum Lachen wie Alison. Besonders Katherine MacGregor, die in der Serie die dominante Harriet Oleson verkörperte, sorgte immer wieder für Spannungen – auch und gerade mit dem Hauptdarsteller. Alison erinnerte sich in ihren Memoiren "Confessions of a Prairie Bitch: How I Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated": "Katherine hat mir erzählt, dass sie ihn von Anfang an nicht mochte, als er bei ihrem Vorsprechen in den Raum stolperte. 'Wie ein kleiner Zwerghahn!', hat sie gesagt." Die Schauspielerin war bekannt dafür, ungefragt Tipps zu geben und ihre Meinung auch dann lautstark zu äußern, wenn sie nicht gefragt war. So soll sie einmal, als Alison Zweifel an ihren Vorschlägen hatte, gebrüllt haben: "Er ist nur der Regisseur! Was zum Teufel weiß der schon?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Alison Arngrim bei den Academy of Magical Arts Awards im Avalon Hollywood, 11. April 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Alison Arngrim und Bob Marsic in einer Szene aus "Unsere kleine Farm", 1977

Anzeige Anzeige

IMAGO / Everett Collection Melissa Sue Anderson, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Michael Landon und Lindsay Sidney Greenbush

Anzeige