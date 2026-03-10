Netflix-Reboot: "Unsere kleine Farm" kehrt 2026 zurück

Nostalgie-Fans können sich freuen: Netflix bringt die Kultserie "Unsere kleine Farm" zurück – und jetzt steht endlich fest, wann es losgeht. Ab dem 9. Juli 2026 läuft das Reboot der beliebten Familiengeschichte rund um die Ingalls auf dem Streamingdienst, und Staffel eins erscheint komplett an einem Tag, eine Aufteilung in zwei Teile wie bei anderen Serien bleibt den Zuschauern also erspart. Netflix hat auch offenbar großes Vertrauen in das Projekt: Noch vor Sendestart der ersten Folge wurde bereits eine zweite Staffel bestellt. Im Zentrum der Neuauflage stehen wie im Original aus den 70er- und 80er-Jahren die Abenteuer der Familie Ingalls im amerikanischen Westen – mit neuen Gesichtern vor der Kamera.

Die Neuinterpretation basiert wie das über 50 Jahre alte Original auf den Büchern von Laura Ingalls Wilder und soll laut offizieller Beschreibung eine Mischung aus hoffnungsvollem Familiendrama, epischem Überlebensabenteuer und Ursprungsgeschichte des amerikanischen Westens bieten. Netflix verspricht eine "frische Adaption" der ikonischen, semi-autobiografischen "Little House"-Romane, die einen "kaleidoskopartigen Blick" auf die Herausforderungen und Erfolge der Menschen wirft, die damals das Neuland geprägt haben. Zur Besetzung gehören Alice Halsey als Laura Ingalls und Skywalker Hughes als ihre ältere Schwester Mary. Schauspieler Luke Bracey schlüpft in die zentrale Rolle des Familienvaters Charles Ingalls, den alle nur "Pa" nennen, während Crosby Fitzgerald Caroline Ingalls alias "Ma" spielt. Die kreative Leitung übernimmt Rebecca Sonnenshine, die als Showrunnerin die Richtung der neuen "Unsere kleine Farm"-Welt vorgibt. Laut Deadline sagte sie: "Ich bin unglaublich dankbar für unser wunderbares Ensemble und Team, die ihr Herz und ihre harte Arbeit in die Umsetzung unserer ersten Staffel gesteckt haben."

Mit der Neuauflage greift Netflix bewusst das warme, familiäre Gefühl auf, das viele Zuschauer noch von der Originalserie kennen, die 1974 im US-Fernsehen startete. Die Geschichte der Ingalls, die sich mit Zusammenhalt und Mut ein Leben im Wilden Westen aufbauen, begleitet Fans oft schon seit ihrer Kindheit. Funfact: Damals wurde mit dem Ende der Serie 1983 auch das Filmset zerstört. Wer vor dem Start des Reboots noch einmal in diese Welt eintauchen möchte, kann auf DVD-Komplettboxen oder andere Angebote zurückgreifen und die alten Folgen neu entdecken. Parallel dazu setzt Netflix mit weiteren Literaturadaptionen wie einer neuen Version von "Stolz und Vorurteil" - angekündigt für Herbst 2026 - auf große Romantik- und Nostalgie-Momente. Damit bietet der Streamingdienst gleich mehrere Gründe, es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen.

IMAGO / Everett Collection Melissa Sue Anderson, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Michael Landon und Lindsay Sidney Greenbush

ActionPress / United Archives GmbH Der Cast von "Unsere kleine Farm"

IMAGO / Everett Collection Karen Grassle, Katherine MacGregor, Alison Arngrim und Melissa Gilbert bei "Unsere kleine Farm"

