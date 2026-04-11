Cathy Hummels übernimmt Patenschaft für Gnadenhof-Pferd

Cathy Hummels (38) hat dem Gnadenhof Gut Aiderbichl in Salzburg einen besonderen Besuch abgestattet. Gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig reiste die Moderatorin an, um sich die Tierschutzarbeit vor Ort genau anzusehen. "Ich wollte mich persönlich von der großartigen Arbeit überzeugen", erklärte sie oe24. Der Ausflug entwickelte sich zu einem emotionalen Erlebnis, das in einer spontanen Entscheidung gipfelte: Cathy übernahm die Patenschaft für die Stute Kathi, ein Pferd mit bewegender Vergangenheit. Die Atmosphäre auf dem Hof beeindruckte auch ihren Sohn so sehr, dass er seiner Mutter verriet: "Mama, ich will hierbleiben."

Die Stute Kathi ist eng mit der Gründungsgeschichte von Gut Aiderbichl verbunden. Bereits 2004 rettete Gründer Michael Aufhauser das damals erst wenige Wochen alte Fohlen von einem Pferdeschlachtmarkt. Das Tier befand sich bereits auf einem Transporter Richtung Italien, als es in letzter Minute gerettet wurde. Die Geschichte nahm zunächst eine dramatische Wendung, denn aus Sehnsucht nach ihrer Mutter verweigerte Kathi jegliche Nahrungsaufnahme. Erst nach einer aufwendigen Suche und der Wiedervereinigung mit der Mutterstute konnte das Fohlen gerettet werden. Für Cathy war die Entscheidung für die Patenschaft eine Herzensangelegenheit: "Ich fühle mich nicht nur wegen des Namens mit Kathi verbunden. Wir beide haben uns auf Anhieb verstanden, ich habe diese Energie gespürt."

Nach ihrem Besuch nutzte Cathy ihre Reichweite für einen Appell an ihre Follower. Auf Instagram rief sie zu mehr Engagement im Tierschutz auf. "Die Menschen sollten Gut Aiderbichl unterstützen, weil Tiere unsere Hilfe brauchen. Sie sind Lebewesen wie wir, aber können sich nicht selbst helfen – das ist unsere Verantwortung", erklärte die Unternehmerin. Besonders lobte sie die Transparenz und Hingabe der Tierschutzgemeinschaft: "Alles ist mit viel Liebe gemacht. Das größte Glück der Tiere ist, dass sie von Gut Aiderbichl gerettet wurden." Cathy versprach, die Organisation auch in Zukunft zu unterstützen.

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, April 2026

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Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026

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IMAGO / Eventpress Cathy Hummels, Februar 2025