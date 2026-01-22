Will und Jada Smith zeigen sich als Einheit bei Fashion Week

Seltene Einigkeit im Scheinwerferlicht von Paris: Will Smith (57) und Jada (54) Pinkett-Smith haben sich bei der Men's Fashion Week in der französischen Hauptstadt gemeinsam blicken lassen – und das aus einem besonderen Grund. Am 21. Januar feierten sie mit Sohn Jaden Smith (27) dessen großes Debüt als kreativer Leiter der Herrenlinie von Christian Louboutin. Der Schauspieler und die Autorin, die seit Jahren getrennt leben, posierten Seite an Seite in aufeinander abgestimmten, schwarzen Looks. Schauplatz: die Präsentation der Fall/Winter-2026-Kollektion. Mit dabei war die stolze Familie, die den 27-Jährigen feierte – und auch Tochter Willow Smith (25) stand als unterstützende Kraft hinter den Kulissen bereit.

Die Auftritte des Ex-Paares sind selten geworden, zuletzt wurden die beiden im September in Los Angeles zusammen fotografiert – einmal bei Jadas Geburtstag in Beverly Hills, kurz zuvor bei einem Lunch in Malibu. In Paris setzten sie nun ihr modisches Statement: Will im dicken, schwarzen Mantel, mit passendem Pullover, tweedigen Karohosen, Boots und Sonnenbrille; Jada in Oversize-Pelz, zu Lederhosen und schwarzer, genieteter Bluse, dazu silberne Ketten und spitze Louboutin-Heels. Damit ehrten beide auch das Modehaus, für das Jaden seine erste Herrenkollektion präsentierte, die im Mai 2026 in den Handel kommen soll. In der Vergangenheit hatten Will und Jada betont, dass sie trotz ihrer Trennung als Eltern zusammenstehen. Jada sagte 2023 bei NBC: "Wir werden durch alles durchgehen, und ich habe dieses Versprechen bisher nicht gebrochen", und sprach gleichzeitig von "tiefer Liebe" zwischen beiden.

Kennengelernt hatten Will und Jada sich Mitte der 90er, geheiratet 1997, kurz darauf kamen Jaden und zwei Jahre später Willow zur Welt. In Interviews loben beide immer wieder den Rückhalt, den sie in ihrer Familie spüren. Jada betonte 2023 gegenüber People, ihre Kinder seien "kleine Gurus", die ihr Selbstakzeptanz beigebracht hätten. Willow und Jaden wiederum gelten als eng verbunden mit ihren Eltern und treten oft als kreative Partner auf – sie teilen Musik, Mode und Ideen miteinander. Auch wenn Will und Jada privat getrennte Wege gehen, zeigen sie sich bei Meilensteinen ihrer Kinder als eingeschworenes Team. Für die Familie ist das Rampenlicht dann weniger Bühne, sondern Treffpunkt: ein Ort, an dem sie gemeinsame Momente sammeln, die über den Abend hinaus nachhallen.

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Imago Will und Jada Smith vereint bei Pariser Fashion Week 2026

Getty Images Jaden Smith, Rapper, Mai 2025