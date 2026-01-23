Drama unter dem Eis: Will Smiths Nahtoderlebnis am Nordpol

Will Smith (57) hat einen Schreckmoment am Nordpol überlebt – und spricht darüber mit einer Mischung aus Humor und Gänsehaut. In der "The Tonight Show" erzählte der Schauspieler, was sich bei einem Tauchgang unter dem Eis für seine Disney-Plus-Reiseserie "Von Pol zu Pol mit Will Smith" abspielte. Kaum waren er und sein Team unter die bis zu drei Meter dicke Eisschicht abgetaucht, hieß es plötzlich: Abbruch! In der Hektik stieg Will auf, prallte gegen das Eis und suchte panisch den Rückweg. An der Sicherheitsleine zog er sich zum Einstiegsloch – und riss sich dabei versehentlich die Maske vom Gesicht. "Oh nein, Will, beruhig dich. Beruhig dich", redete er sich unter Wasser zu, während ihn oben jemand an der Leine in Sicherheit zog. "Als ich merkte, dass ich in Sicherheit war, habe ich mich entspannt und mich umgeschaut. Die Sonne schien durch das Eis und es verwandelte sich von einem Angsterlebnis in etwas ganz Spirituelles, Wunderschönes", sagte er. "Und ich dachte nur: 'Wer auch immer da oben ist, lass meine Sicherungsleine nicht los!'", führte er seine damaligen Gedanken weiter aus.

Neben diesem arktischen Drama wagte Will auch weitere außergewöhnliche Erlebnisse für seine Serie, in der er in 100 Tagen den Globus umrundet. Dazu gehörte unter anderem eine Reise in den Amazonas, wo er an der Seite einheimischer Bewohner bei der Jagd auf eine Anakonda half. "Wir fahren also den Fluss runter, sehen die Anakonda und die springen aus dem Boot ins Wasser und schwimmen auf die Anakonda zu", beschrieb er die seltsame Situation. Doch dieser scheinbar skurrile Einsatz diente einem ernsthaften Zweck: Die Haut der Schlange wurde getestet, um mögliche illegale Umweltverschmutzungen nachzuweisen. "Ich habe mich gefragt, warum ich überhaupt dabei sein musste", scherzte Will in der Talkshow.

Will ist für seine Suche nach Herausforderungen bekannt. In Interviews sprach er in der Vergangenheit immer wieder darüber, wie sehr ihn extreme Erfahrungen reizen und wie wichtig ihm das Gefühl ist, seine eigenen Grenzen zu testen – ob beim Bungee-Sprung aus einem Helikopter oder jetzt beim Tauchen am Nordpol und bei der Jagd auf eine Anakonda. So zeigt sich der Leinwandstar auch abseits spektakulärer Stunts für seine Blockbuster als jemand, der nach Erlebnissen sucht, die ihn nicht nur körperlich fordern, sondern auch persönlich bereichern.

Getty Images Will Smith, Mai 2024

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Getty Images Will Smith im August 2024