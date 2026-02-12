Darum müssen Fans heute auf "Bares für Rares" verzichten

Heute müssen sich Fans von "Bares für Rares" gedulden: Die beliebte ZDF-Trödelshow mit Moderator Horst Lichter (64) macht am Donnerstag, 12. Februar 2026, Platz für Olympia. Statt der gewohnten Schatzsuche am Nachmittag übernimmt Wintersport das Programm – live und in voller Länge. Wer einschaltet, um mit den Händlerinnen und Händlern um Fundstücke zu feilschen, schaut heute in die Röhre. Das ZDF hat die Ausgabe kurzfristig aus dem Tagesablauf gestrichen, weil die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Olympia-Sendezeiten im Wechsel koordinieren. Auch an den kommenden Tagen müssen Zuschauer gleich mehrfach verzichten.

Der Grund für die Lücken ist das umfangreiche Olympia-Programm, das zwischen ZDF und ARD hin- und herwechselt. Dadurch fällt jede zweite "Bares für Rares"-Sendung aus. Konkret bedeutet das: Neben dem heutigen Donnerstag entfallen in der nächsten Woche auch die Ausgaben am Montag, 16. Februar, und am Mittwoch, 18. Februar, zugunsten weiterer Wintersport-Übertragungen. Komplett ohne Trödel bleibt das Publikum aber nicht: Schon am morgigen Freitag, 13. Februar, kehrt das Team zurück auf den Bildschirm. Und ab der letzten Februarwoche – vom 23. bis 28. Februar – soll die Show voraussichtlich wieder im täglichen Rhythmus um 15:05 Uhr im ZDF laufen.

Die kleine Zwangspause trifft eine Sendung, die für viele zur festen Nachmittagsroutine gehört. Händler wie Fabian Kahl (34), der als junger Experte seinen Start im TV einst auf einem Leipziger Trödelmarkt nahm, sind längst zu Publikumslieblingen geworden. Genau diese Mischung aus persönlichen Geschichten zu alten Schätzen, spontanen Anekdoten am Händler­tisch und der vertrauten Dynamik im Studio macht den Reiz aus. Wenn die Sportkameras demnächst wieder abgebaut sind, können Fans also dort anknüpfen, wo sie am liebsten mitfiebern: beim Bieten, Staunen und Mitraten rund um Raritäten mit Geschichte.

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

ZDF Bei "Bares für Rares" wird eine Jardinière für 2.200 Euro gekauft

ZDF / Frank Dicks "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl

