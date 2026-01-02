Erkannt? Dwayne "The Rock" Johnson zeigt ein altes Polaroid

Dwayne "The Rock" Johnson (53) hat zum Jahreswechsel ein altes Polaroid auf Instagram geteilt – und sich selbst damit gehörig auf die Schippe genommen. Auf dem Bild posiert der Teenager mit nacktem Oberkörper, angespanntem Bizeps und rot-schwarzer Shorts, aufgenommen in Honolulu. Dazu schrieb der Schauspieler und frühere Wrestling-Star augenzwinkernd: "13 Jahre alt. Honolulu, Hawaii. 1 Amateur-Afro. 2 falsche Goldketten. 2 Brüste, die dringend einen Trainings-BH brauchen. Es gibt Hoffnung für jeden. Happy New Year, meine Freunde." Der Schnappschuss, den er am Donnerstag postete, ist sein Neujahrsgruß an die Fans – samt Humorattacke auf die eigene Vergangenheit.

Der Hawaiianer, der im Wrestling-Ring als The Rock zur Legende wurde, nutzte den Rückblick auf seine Jugend für eine charmante Reise durch die eigene Story. Aus dem Rookie "Rocky Maivia" in der World Wrestling Federation wurde die Figur The Rock, bevor Dwayne ab 2001 mit "Die Mumie kehrt zurück" nach Hollywood abbog. Es folgten Hauptrollen in "The Scorpion King" und "Welcome to the Jungle", später der große Blockbuster-Lauf: Jumanji, die Fast & Furious-Reihe, "Red Notice" auf Netflix, dazu "G.I. Joe", "Baywatch" und Disney-Projekte wie "Vaiana". "Er hat einen langen Weg zurückgelegt", heißt es sinngemäß in seinem Post – das Polaroid liefert den Beweis und den Anlass, die Transformation vom schmalen Teenager zum Muskelberg zu feiern.

Doch damit nicht genug: Schon kurz nach seinem humorvollen Neujahrsgruß wartete auf Dwayne das nächste Highlight in nur wenigen Tagen. Der Schauspieler wurde zum ersten Mal in seiner Karriere für einen Golden Globe nominiert, welcher am 11. Januar verliehen wird. Mit seiner Rolle als Mark Kerr im Film "Smashing Machine" überzeugte er Kritiker wie Publikum gleichermaßen. Die Geschichte des von inneren Dämonen geplagten MMA-Kämpfers brachte ihm die Nominierung als bester Hauptdarsteller in einem Drama ein. Bei der Weltpremiere in Venedig gab es für das Sportdrama minutenlange Standing Ovations – für Dwayne ein bedeutender Meilenstein. "Solange man atmet, sollte man weiterkämpfen", sagte der Action-Star gegenüber Deadline über seine emotionalste Rolle bislang.

Getty Images Dwayne Johnson bei den Governors Awards in Los Angeles, November 2025

Instagram / therock Polaroid von Dwayne "The Rock" Johnson mit 13 Jahren

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson beim Fan-Event zu "The Smashing Machine" in Mexiko, Oktober 2025