Dwayne Johnson über die "explosive" Beziehung seiner Eltern

Dwayne "The Rock" Johnson (53) spricht offen über die Ehe seiner Eltern und wählt dafür deutliche Worte. Im Gespräch mit Variety erinnert sich der Schauspieler am 4. Januar an eine Kindheit zwischen Wrestlinghallen, Umzugskartons und lauten Auseinandersetzungen. Sein Vater Rocky Johnson (†75), ein Star im Ring, und seine Mutter Ata Johnson (77), Tochter der Wrestling-Legende Peter Maivia (†47), hätten eine "explosive und vulkanische" Beziehung geführt. Während Rocky in den USA von Job zu Job reiste, hielt Ata zu Hause die Familie zusammen. Dwayne, heute 53, erlebte all das hautnah und macht klar, wie sehr ihn diese Zeit geprägt hat.

Der frühere Wrestler beschreibt die Ära seines Vaters als "Wilder Westen": keine Millionenverträge, sondern Zahltag für Zahltag. "Mein Dad kämpfte mit seinen Süchten und konzentrierte sich auf Karriere und sich selbst, während meine Mom mich aufzog", sagt Dwayne bei Variety. Ata habe dafür "eigene Träume aufgeben" müssen, während sie sich nach Anerkennung sehnte. Dwayne erinnert sich an die "Niedergangsdynamik", die er zu Hause hörte und sah: Streit, der in den Wänden hängen blieb. Seine Eltern waren von 1978 bis 2003 verheiratet, Rocky starb im Januar 2020 mit 75 Jahren an einer Lungenembolie. In Joel Maddens (46) Podcast "Artist Friendly" erzählte Dwayne außerdem von einem heftigen Streit an Weihnachten 2019: "Einer der größten, wegen dummen Zeugs", so Dwayne laut EWrestlingNews. Tage vor dem Tod rief der Vater an, Dwayne ging nicht ran: "Ich rufe zurück", dachte er – doch die Chance blieb ungenutzt.

Trotz der Brüche blieb die Bindung stark – nur anders. Nach Rockys Tod verabschiedete sich Dwayne auf Instagram mit einem langen Tributvideo an den Mann, der als "Soulman" Barrieren brach. "Ich liebe dich", schrieb der Jumanji-Star und blickte auf die Jahre als bewundernder Sohn zurück, der später Respekt und Dankbarkeit lernte. Ata, die stille Stütze der Familie, galt Dwayne schon früh als Fels im Alltag. Freunde beschreiben die Verbindung zwischen Mutter und Sohn als eng und verlässlich, geprägt von gemeinsamen Umzügen, improvisierten Neuanfängen und kleinen Ritualen abseits des Rampenlichts. Aus dem ständigen Unterwegssein nahm Dwayne etwas mit, das ihn bis heute antreibt: Loyalität zur Familie und die Gewissheit, dass die wahre Stärke manchmal leise ist.

ActionPress Dwayne Johnson mit seiner Mutter Ata und seinem Vater Rocky, Mai 2015

MediaPunch/ ActionPress Dwayne "The Rock" Johnson und sein Vater Rocky

Getty Images Ata Johnson und Dwayne "The Rock" Johnson in Hollywood, 2019