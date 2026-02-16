Laut Anne Wünsche: Junas Ausreiseverbot wohl im April vorbei

Anne Wünsche (34) sorgt erneut für Schlagzeilen rund um das Thema Co-Parenting mit ihrem Ex-Partner Henning Merten (35): In einer aktuellen Instagram-Story verriet die Influencerin, dass das Ausreiseverbot für die gemeinsame Tochter Juna voraussichtlich im April fallen soll. Dann möchte Anne die Kleine in den Ferien mit ins Ausland nehmen – so sei es ihrer Aussage nach zwischen den Eltern vereinbart worden. Zuvor haben sich Anne und Henning mächtig gestritten, weil der Vater befürchtete, Anne könnte mit Juna überstürzt ins Ausland auswandern. Nun hofft die dreifache Mutter darauf, dass der Sänger sich an die getroffene Abmachung hält und ihre geschmiedeten Ferienpläne aufgehen.

In ihrer Story gab der Social-Media-Star ein ausführliches Update zur aktuellen Lage zwischen ihr und ihrem Ex. Sie betonte, wie sehr sie sich darüber freue, dass Juna inzwischen häufiger und auch länger beim Vater sei und sich dort offenbar wohlfühle. "Genau so soll es ja sein. Sie hat ja Mama und Papa", erklärte Anne ihren Followern. In ihrer Story klingt es ganz so, als hätten sich die beiden Eltern inzwischen als Team eingespielt. Hinsichtlich ihrer Auswanderungspläne mit Juna sagt die Unternehmerin, dass sie dazu aktuell noch keine Details preisgeben möchte. Sie wolle sich später ausführlicher dazu äußern.

Privat und beruflich beschäftigt Anne das Thema Neubeginn schon seit Längerem. Die Influencerin hatte in der Vergangenheit offen zugegeben, dass sie von einem Leben im Ausland träumt und dafür mit den Vätern ihrer Kinder verbindliche Regelungen sucht. In ihren Social-Media-Auftritten zeigt sich Anne immer wieder als Familienmensch, der Alltag mit drei Kindern, Patchwork-Konstellationen und Fernweh unter einen Hut bringen will. Gerade bei Juna steht dabei im Mittelpunkt, dass sie sowohl bei der Influencerin als auch beim Papa ihren Platz haben soll – mit gemeinsamen Ferienplänen und möglichst wenig Spannungen zwischen den Erwachsenen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024