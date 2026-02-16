Epstein-Skandal: Rapper bitten Xavier Naidoo um Verzeihung

Mehrere bekannte Rapper haben in den vergangenen Tagen die Debatte neu entfacht: Sie wollen sich bei Xavier Naidoo (54) entschuldigen – und sagen, sie hätten den Sänger jahrelang falsch behandelt, berichtet Raptastisch. Angestoßen wurde die Welle von Gesprächen zwischen Musikern und Xavier, die zuletzt hinter den Kulissen stattfanden und nun öffentlich gemacht wurden. Auslöser der Kehrtwende sind die jüngst breit diskutierten Akten rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66), die alte Vorwürfe in neuem Licht erscheinen lassen. Im Mittelpunkt: die Frage, wer wem was schuldet – und wie mit Fehlurteilen der Vergangenheit umzugehen ist.

Für besonderes Raunen sorgte ein Satz von Marcus Staiger, der in einem Podcast erklärte, man habe Xavier aus einer "Abwehrhaltung" heraus nicht wirklich zuhören wollen. "Auf eine gewisse Art und Weise: Ja, müssen wir uns bei Xavier Naidoo entschuldigen", sagte der Szene-Veteran und räumte ein, den Sänger und andere zu Unrecht ins Lächerliche gezogen zu haben. Hintergrund der plötzlichen Einsicht sind die Diskussionen um mögliche Netzwerke im Umfeld von Epstein und die lange unterschätzten Aussagen von Betroffenen. Einige Rapper berichten, sie hätten persönliche Gespräche mit Xavier gesucht, um alte Gräben zu überbrücken und Verantwortung für frühere Worte zu übernehmen.

Xavier selbst bremst die Bewegung – und verlagert den Fokus. In einem TikTok-Statement, das in Ausschnitten weiterverbreitet wird, sagt er: "Bei mir muss sich niemand entschuldigen. Sondern wir alle müssen uns bei den Kindern entschuldigen." Er appelliert, das Leid der Opfer in den Mittelpunkt zu stellen und "alles daran zu setzen", potenziell weitere Betroffene zu schützen. Abseits der Debatte hat der Sänger zuletzt wieder den Weg zurück auf die Bühne gefunden und vor großem Publikum seine Klassiker präsentiert. Aus seinem Umfeld heißt es, dass er sich im Austausch mit Fans vor allem auf Verbundenheit, Familie und Versöhnung konzentriert – Themen, die sein Publikum seit Jahren mit ihm verbindet.

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo, Mai 2019

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo, Sänger

