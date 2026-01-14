Vor Victorias Tod: Tommy Lee Jones beantragte Vormundschaft

Zwei Jahre vor dem tragischen Tod von Victoria Jones hat ihr Vater Tommy Lee Jones (79) offenbar versucht, seine Tochter rechtlich zu schützen. Der Oscar-Preisträger stellte im August 2023 beim Superior Court in Marin County einen Antrag auf eine vorläufige Vormundschaft über Victoria, die zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt war. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, auf die sich People beruft. Am 1. Januar wurde Victoria, inzwischen 34, im Fairmont Hotel in San Francisco leblos gefunden. Einsatzkräfte wurden gegen 2:52 Uhr zu einem medizinischen Notfall gerufen. In den Notrufen war von "Code 3 für die Überdosis, Farbänderung" die Rede. Die Polizei vermutet kein Fremdverschulden, die genaue Todesursache steht noch aus.

Aus den Einträgen im Gerichtsregister geht hervor, dass ein Richter kurz nach dem Antrag eine professionelle, vorläufige Betreuerin für Victorias persönliche Versorgung einsetzte. Die Maßnahme wurde demnach zeitweise verlängert. Der Index nennt keine medizinischen Details, doch der San Francisco Chronicle berichtete, Victoria sei damals in einem Krankenhaus in Greenbrae unter einer 14-tägigen psychiatrischen Beobachtung festgehalten worden, nachdem Behörden eine Gefährdung für sie selbst oder andere festgestellt hatten. Laut dem Bericht soll Tommy in seinem Antrag gebeten haben, eine Verlegung in eine Entzugsklinik "unmittelbar nach ihrer Entlassung" zu veranlassen. Im Dezember 2023 beantragte er laut Chronicle die Aufhebung der vorläufigen Vormundschaft, ein Richter gab dem am 18. Dezember statt.

Nach Victorias Tod bat die Familie um Rücksicht und Ruhe in der Trauerphase, wie sie in einer kurzen Erklärung bei People mitteilte: "Wir schätzen all die freundlichen Worte, Gedanken und Gebete. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser schweren Zeit. Danke." Tommy, der im Privatleben als zurückhaltend gilt, hat sich seitdem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Victoria war das jüngere von zwei Kindern aus Tommys Ehe mit Kimberlea Cloughley. Freunde erinnern sich an Victoria als kreative Seele, die viel zu früh gehen musste. Tommy und seine Familie bewältigen diese schwierige Phase nun im kleinen und familiären Kreis.

Getty Images Tommy Lee Jones und seine Tochter Victoria Jones im Jahr 2017

Imago Victoria Jones und Vater Tommy Lee Jones bei der Premiere von "Just Getting Started" in Los Angeles, 2017

