Zeugin berichtet von Victoria Jones' Kokainkonsum vor Tod

Victoria Jones ist in den frühen Morgenstunden des 1. Januar 2026 im Alter von 34 Jahren verstorben. Laut aktuellen Berichterstattungen wird davon ausgegangen, dass die Schauspielerin an einer Drogenüberdosis ums Leben gekommen sei. Nun berichtet ein Zeuge gegenüber TMZ, Victoria am Abend vor ihrem Ableben beim Einnehmen von Kokain gesehen zu haben. Angeblich wollte die Tochter von Tommy Lee Jones (79) gemeinsam mit einer Gruppe von drei bis vier Personen im Hotel das neue Jahr begrüßen.

Ein toxikologischer Bericht zum Tod von Victoria liegt zwar noch nicht vor, doch wird, wie bereits erwähnt, davon ausgegangen, dass eine Überdosis Ursache für ihren Tod sei. Grund zur Annahme ist der Code, den die alarmierten Einsatzkräfte meldeten: Sie wählten "Code drei für Überdosis mit Farbveränderung", was darauf hindeutet, dass sie aufgrund eines starken Drogenkonsums einen darauffolgenden Sauerstoffmangel erlitt. Welche Substanz zu ihrem Tod geführt haben könnte, ist aber nach wie vor unklar.

Victoria soll in der Vergangenheit einen schweren Kampf gegen eine Drogen- und Alkoholsucht geführt haben. Vor wenigen Monaten führte dies angeblich sogar zu einer Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann. Sie soll ihm, Daily Mail-Berichten zufolge, aufgrund eines Disputs zu ihrer Sucht zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Victoria wurde daraufhin angeklagt und sollte ursprünglich in diesem Monat wegen des Falls vor Gericht erscheinen.

Imago Victoria Jones und Vater Tommy Lee Jones bei der Premiere von "Just Getting Started" in Los Angeles, 2017

Imago Victoria Jones mit ihren Eltern Dawn Laurel-Jones und Tommy Lee Jones, 2017

