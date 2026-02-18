Ex-Bachelor Sebastian Pannek feuert gegen Bachelorette Ariel

Ex-Bachelor Sebastian Pannek (39) macht aus seiner Meinung keinen Hehl: Die Tatsache, dass Ariel die neue Bachelorette der Schweiz wird, begeistert ihn überhaupt nicht. Der Realitystar teilte jetzt in seiner Instagram-Story eine Schlagzeile, die lautet: "Große Liebe für die Drama-Queen? Dschungelstar Ariel wird die neue Schweizer 'Bachelorette'". Dazu schrieb Sebastian einen eindeutigen Kommentar: "Na herzlichen Glückwunsch! Signal an die nächste Generation: Anstand über Bord werfen und ihr werdet erfolgreich. Funktioniert immer." Mit dieser Aussage stellt der ehemalige Rosenkavalier öffentlich infrage, ob die 22-Jährige die richtige Wahl für die beliebte Datingshow ist.

Der Grund für Sebastians scharfe Kritik dürfte vor allem Ariels letzter TV-Auftritt im Dschungelcamp sein. Dort machte die Reality-Darstellerin mit lautem Geschrei und üblen Auseinandersetzungen von sich reden, was bei vielen Zuschauern auf deutliche Ablehnung stieß. Die Meinungen über Ariel als neue Bachelorette gehen seither stark auseinander. Während die einen sich auf die kommende Staffel freuen, kritisieren andere die Besetzungsentscheidung des Senders scharf. Sebastian gehört offenbar zu denjenigen, die wenig Verständnis für die Wahl haben.

Die Schweizer Bachelorette ist mittlerweile offiziell bestätigt worden, und bereits im Vorfeld sorgt die Ankündigung für reichlich Gesprächsstoff im Netz. Unter einem Instagram-Post brodelte es gewaltig, nachdem die Nachricht publik wurde. Auch Sebastians Kommentar zeigt, dass die Diskussion um Ariels Verhalten und ihre neue Rolle in der beliebten Kuppelshow noch lange nicht abgeebbt ist. Der TV-Star, der 2017 als "Der Bachelor" nach der großen Liebe suchte, scheint jedenfalls wenig überzeugt davon zu sein, dass ausgerechnet die umstrittene TV-Persönlichkeit nun auf Partnersuche gehen soll.

Imago Sebastian Pannek beim Fame Fighting 2023 im Maritim Hotel Bonn

Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026