Tommy Lee Jones' Tochter (†34) wurde kurz vor Tod inhaftiert

Victoria Jones ist am 1. Januar 2026 verstorben. Die Tochter des Schauspielers Tommy Lee Jones (79) wurde tot in einem Luxushotel in San Francisco aufgefunden. Doch nun kommen nach und nach erschütternde Details zu der Schauspielerin ans Licht: Wie Daily Mail berichtet, soll Victoria wenige Monate vor ihrem Tod wegen Gewalt an ihrem Mann verhaftet worden sein. Sie soll ihrem Ehemann Navek Cejas zweimal ins Gesicht geschlagen haben.

Ihr angeblicher Ausbruch folgte auf eine Auseinandersetzung zwischen den beiden wegen ihrer anhaltenden Drogen- und Alkoholsucht. Wie das Magazin weiter berichtet, wurde die 34-Jährige daraufhin wegen "leichter häuslicher Gewalt" angeklagt und zudem wurde sie mit dem Vorwurf des Missbrauchs älterer Menschen konfrontiert. Das Verfahren zu dem Fall und zu einem weiteren Fall wegen illegalen Drogenbesitzes aus April 2025 war noch nicht abgeschlossen. Victoria hätte am kommenden 20. Januar vor Gericht erscheinen müssen.

Ein offizieller Autopsiebericht zum Tod der "Men in Black II"-Darstellerin liegt noch nicht vor. Doch wie aus einem Bericht zum gemeldeten Notruf hervorgeht, starb Victoria angeblich an einer Überdosis. Wie TMZ berichtete, meldeten die alarmierten Einsatzkräfte einen sogenannten "Code drei für Überdosis mit Farbveränderung", was darauf hindeutet, dass sie aufgrund des starken Drogenkonsums einen akuten Sauerstoffmangel erlitt.

Imago Victoria Jones und Vater Tommy Lee Jones bei der Premiere von "Just Getting Started" in Los Angeles, 2017

Getty Images Tommy Lee Jones und seine Tochter Victoria Jones im Jahr 2017

