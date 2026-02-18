Drama im Dortmunder "Tatort": Rosa Herzog verlässt das Team

Stefanie Reinsperger (38) verabschiedet sich aus dem Dortmunder Tatort – und das auf dramatische Weise. Am Sonntag läuft auf ORF 2 um 20.15 Uhr mit "Schmerz" ihre letzte Folge als Kommissarin Rosa Herzog. In der Episode wird ein erschossener Clubbesitzer im Rotlichtmilieu aufgefunden, der sich als untergetauchter serbischer Kriegsverbrecher entpuppt. Die Ermittlungen werfen verdrängte Erinnerungen an die Gräueltaten der 90er-Jahre auf dem Balkan auf und bringen vor allem Kommissariatsleiterin Ira Klasnic in den Fokus, deren persönliche Betroffenheit mit dem Fall verschwimmt. Wer auf einen versöhnlichen Abschied gehofft hatte, wird enttäuscht: Die Folge wird düster, politisch und emotional – auch wenn Rosa nicht den Serientod stirbt.

Zusätzlich zur Jagd nach weiteren Kriegsverbrechern taucht ein alter Bekannter auf und sorgt für weitere Spannungen: Daniel Kossik, gespielt von Stefan Konarske, arbeitet mittlerweile beim LKA in Düsseldorf und rollt den Mordfall an KTU-Chef Sebastian Haller neu auf – und zwar direkt gegen Peter und Rosa. Die angespannte Beziehung zwischen Daniel und Peter ist in jeder Szene spürbar. In einem seltenen Moment der Offenheit sagt Peter zu Rosa: "Sie sind der einzige Mensch, dem ich vertraue, der einzige Freund, den ich hab". Für Peter bedeutet Rosas Abgang einen schweren Verlust, denn nach den Abgängen von Bönisch, Dalay und Pawlak verliert er nun seine letzte Vertrauensperson.

Die Schauspielerin zieht es zurück auf die Theaterbühne, vor allem ans Wiener Burgtheater. Ihr Abschied aus dem "Tatort" war bereits seit letztem Jahr bekannt, doch mit ihrer finalen Folge liefert die österreichische Burgstar noch einmal eine schauspielerische Glanzleistung ab. Für das Dortmunder Ermittlerteam bedeutet ihr Abgang einen weiteren Umbruch. Peter steht am Ende allein da – ein zynischer Ermittler, der menschlich wieder ganz von vorn anfangen muss.

WDR/Pandora Film/Martin Rottenkolber Alessija Lause, Jörg Hartmann und Stefanie Reinsperger, "Tatort"-Darsteller

WDR/Martin Rottenkolber Rick Okon, Jörg Hartmann und Stefanie Reinsperger, Ex-"Tatort"-Trio

Imago Theater-Schauspielerin Stefanie Reinsperger im Februar 2025