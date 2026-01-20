Tommy Lee Jones' Tochter Victoria war wohl schwanger vor Tod

Es gibt neue Details im tragischen Fall von Victoria Jones: Die Tochter von Tommy Lee Jones (79) und seiner Ex-Frau Kimberlea Cloughley soll drei Monate vor ihrem Tod schwanger gewesen sein. Das geht aus Us Weekly vorliegenden Gerichtsakten des Santa Cruz County vom 1. Oktober 2025 hervor, in denen es heißt: "Der Anwalt wurde informiert und glaubt, dass Frau Jones schwanger ist." Victoria war am Neujahrsmorgen in einem Hotel in San Francisco gefunden worden, nachdem ein Gast sie regungslos in einem Flur entdeckt hatte. Einsatzkräfte wurden um 2:52 Uhr alarmiert. Ob Victoria zum Zeitpunkt ihres Todes noch schwanger war, ist bislang nicht bestätigt.

Die Dokumente stehen im Zusammenhang mit einer Festnahme der Schauspielerin im vergangenen Jahr wegen öffentlicher Trunkenheit und Widerstands gegen einen Beamten. In den vergangenen Monaten war Victoria mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Laut OK! unter anderem wegen Drogenbesitzes, Trunkenheit am Steuer, Körperverletzung im häuslichen Umfeld und Misshandlung einer älteren Person. Im Falle ihres Todes wird Berichten zufolge ebenfalls von dem Konsum von Drogen ausgegangen: Notruf-Aufzeichnungen schildern eine Alarmierung zu einem "Code 3 für die Überdosis" und eine "Farbänderung" des Körpers. Die offizielle Todesursache steht jedoch noch aus.

Aus dem Umfeld heißt es zudem, die Schauspielerin habe heikle Konflikte mit ihren Eltern gehabt, die Sorge im Freundeskreis schürten. Tommy, der in der Vergangenheit juristische Schritte eingeleitet haben soll, um seine Tochter zu schützen, galt in ihrem Leben trotz aller Spannungen als Konstante. Wie People berichtete, habe der Men in Black-Star beim Superior Court in Marin County einen Antrag auf eine vorläufige Vormundschaft über Victoria gestellt.

Getty Images Tommy Lee Jones und seine Tochter Victoria Jones im Jahr 2017

Imago Victoria Jones und Vater Tommy Lee Jones bei der Premiere von "Just Getting Started" in Los Angeles, 2017

Imago Victoria Jones mit ihren Eltern Dawn Laurel-Jones und Tommy Lee Jones, 2017