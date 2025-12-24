So großzügig beschenkt Patrick Mahomes seine Teamkollegen

Bei den Kansas City Chiefs hat der Weihnachtsmann ein Trikot mit der Nummer 15: Patrick Mahomes (30) überraschte seine Offensive Line wenige Tage vor den Feiertagen mit einer Geschenke-Offensive, die es in sich hat. Am 19. Dezember tauchten C.J. Hanson, Trey Smith, Esa Pole, Chukwuebuka Godrick, Hunter Nourzad und weitere Linemen in einem Meetingraum auf – und fanden fein säuberlich arrangierte Pakete, die der Quarterback für sie vorbereitet hatte. Das Team postete dazu auf Instagram: "Weihnachten kam dieses Jahr früh für die Offensive Line! Ein großes Dankeschön an Quarterback 1 für die Geschenke!" Was drinnen war? Luxus pur – und Technik, mit der die Profis sofort loslegen konnten.

Zu den Highlights zählten Hublot-Uhren – Modelle der Marke können 35.000 Euro kosten, Mahomes ist dort Markenbotschafter – sowie der Full Swing KIT, ein Hightech-Golf-Tracker für Training daheim. Außerdem lagen Beats Studio Pro Kopfhörer, Oakley Meta HSTN AI Sonnenbrillen samt personalisiertem Etui, Rimowa-Alukoffer und E-Bikes von Aventon bereit. In Videos der Chiefs probierten die Spieler ihre neuen Gadgets direkt aus, düsten lachend auf den E-Bikes durch die Gänge und testeten die Brillen mit Sprachbefehl "Hey Meta". Der Superstar setzt damit seine Dezember-Tradition fort: Schon im Vorjahr hatte er die Spinde der Kollegen mit prall gefüllten Überraschungen ausgestattet – von Luxusuhren bis Designer-Gepäck.

Persönlich erlebt der Familienvater derzeit jedoch eine schwierige Phase: Der Spielmacher hatte sich zuletzt am Knie verletzt und muss sich auf eine längere Reha einstellen. Öffentlich meldete sich Patrick nach dem Schock mit einer emotionalen Botschaft bei seinen Fans und bedankte sich für Gebete und Unterstützung, verbunden mit dem Versprechen, stärker zurückzukehren. Rückhalt findet er dabei nicht nur in der "Chiefs Kingdom"-Community, sondern auch in seinem engsten Umfeld: Seine Frau Brittany (30) und die gemeinsamen Kinder gelten als wichtigster Anker, wenn der sonst so dominante Anführer plötzlich ausgebremst ist und den Fokus vom Spielfeld auf Familie, Heilung und kleine Lichtblicke wie diese Weihnachtsaktion verschieben muss.

Getty Images Patrick Mahomes, 2025

Getty Images Patrick Mahomes und Travis Kelce, 2025

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes und ihr Ehemann NFL-Star Patrick