Bewährungsbruch: Patrick Mahomes' Papa bleibt hinter Gittern

Pat Mahomes Senior bleibt hinter Gittern – und das ausgerechnet in den Wochen vor dem großen Spiel seines Sohnes Patrick Mahomes (30). Der frühere Baseball-Profi sitzt aktuell im Smith County Jail in Texas und wird dort bis zu einer Anhörung Anfang März verbleiben. Hintergrund sind Vorwürfe, er habe gegen Auflagen seiner Bewährung verstoßen. Laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, soll sein Alkohol-Monitor am Knöchel am Neujahrstag einen hohen Wert angezeigt haben, zudem habe er über Monate weniger gemeinnützige Arbeit geleistet als vorgeschrieben. Staatsanwälte drängen nun auf eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Für den 9. März ist die entscheidende Verhandlung angesetzt, bis dahin bleibt der Vater des NFL-Stars ohne Kaution in Haft.

Die Akte zeigt: Pat war nach einem DWI-Fall im Jahr 2024 zu fünf Jahren Bewährung verurteilt worden. Behörden geben an, sein Probationsbeamter sei alarmiert worden, nachdem das SCRAM-Gerät am 1. Januar angeschlagen habe. In einem Verstoßbericht wird außerdem festgehalten, er habe die geforderten drei Stunden gemeinnützige Arbeit pro Monat in mehreren Monaten nicht erfüllt. Pat ließ am 5. und 9. Januar Urinproben nehmen, die laut Bericht beide negativ auf Alkohol ausfielen. Dennoch treiben die Ankläger das Verfahren wegen mutmaßlicher Bewährungsverstöße voran. Ein Richter wird entscheiden, ob die Bewährung widerrufen wird – mit der Folge, dass Pat für Jahre ins Gefängnis muss. Laut Justizunterlagen wurde er am Dienstag in Smith County eingebucht und wird bis zur Anhörung am 9. März festgehalten.

Abseits der Justizschritte richtet sich der Blick vieler Fans auch auf Patrick und sein Umfeld. Der Quarterback und seine Frau Brittany teilen privat immer wieder Familienmomente mit ihren drei Kindern, zuletzt fröhliche Einblicke in eine Geburtstagsfeier ihrer Tochter Golden. Auch wenn Patrick beruflich mit höchstem Druck umzugehen weiß, pflegen er und die Influencerin im Alltag eine enge, verspielte Familie. Während Pat nun in Texas auf den Gerichtstermin wartet, scheint die junge Familie in Kansas City ihr Nest warm zu halten.

Getty Images Patrick Mahomes heizt den Fans der Kansas City Chiefs ein

Getty Images Patrick Mahomes, 2025

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern, Juli 2025

