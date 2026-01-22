Nichte Sabrina Carpenter: Nancy Cartwrights besonderes Band

Eine überraschende Familienverbindung sorgt für Gesprächsstoff: Nancy Cartwright (68), die legendäre Stimme von Bart Simpson, hat in der Podcast-Reihe "Toon'd In with Jim Cummings" am 2. Januar über ihr enges Verhältnis zu Sabrina Carpenter (26) gesprochen. Die Sängerin, die mit Hits wie "Espresso" weltweit Charts erobert, ist ihre Nichte – allerdings nicht blutsverwandt. Nancy erklärte, dass Sabrinas Großmutter mit ihrem Vater verheiratet war, Sabrinas Vater somit ihr Stiefbruder sei. Kennengelernt hat die Schauspielerin und Synchron-Ikone ihre Nichte bereits als Achtjährige in Kalifornien, wo die Familie bei ihr unterkam, um Sabrinas Disney-Traum zu verfolgen.

Im Gespräch erzählte Nancy, wie aus ersten Besuchen schnell ein fester Rhythmus wurde: Während der Pilotseason lebten Sabrinas Eltern und die drei Schwestern immer wieder monatelang bei ihr. Die Synchronsprecherin half der talentierten Newcomerin, Management und Agentur in Hollywood zu finden, weil die Kleine schon früh klar sagte: "Ich will einen Disney-Vertrag." Nancy betonte zugleich, dass Sabrina durch Gesang und Schauspiel von Anfang an herausstach. Auch wenn sie die Türen aufstieß, will sie keinen Ruhm dafür beanspruchen: "Sie musste sich natürlich selbst behaupten", sagte Nancy im Podcast. Heute ist die Grammy-Gewinnerin für weitere Auszeichnungen nominiert, darunter Album des Jahres.

Persönlich wird Nancy, wenn sie von Sabrinas Antrieb und Vielseitigkeit spricht. "Dieses Mädchen singt, tanzt, schreibt, sie wird eines Tages ein EGOT sein", schwärmt die Schauspielerin in "Toon’d In". "Sie kann alles. Ich habe ihr nur einen kleinen Schubs gegeben, und sie ist losgesprintet. Ich bin sehr stolz auf sie." Zum Abschluss fasst sie ihre Bewunderung in ein Bild, das nachhallt: "Schaut sie euch jetzt an. Sie fliegt." Hinter den Kulissen zeigt sich damit ein Familienband, das aus gemeinsamen Aufenthalten, offener Haustür und stiller Unterstützung gewachsen ist – eine Nähe, die bis heute trägt.

Getty Images Sabrina Carpenter bei den Brit Awards 2025 in London

Getty Images Sabrina Carpenter, September 2025

IMAGO / UPI Photo Sabrina Carpenter bei den MTV VMAs, September 2025