Jan Köppen bohrte bei Gil Ofarim nach: Fans feiern ihn dafür

Beim großen Nachspiel zum Dschungelcamp-Finale hat Moderator Jan Köppen (42) Dschungelkönig Gil Ofarim (43) vor laufenden Kameras zur Rede gestellt. Der Moderator nutzte die Live-Sendung, um Gil direkt auf seine Aussagen zu seinem Gerichtsverfahren anzusprechen, die ihm keine Ruhe gelassen hatten. Besonders eine Äußerung aus Tag 15 des Camps beschäftigte Jan: Im Gespräch mit Mitcamperin Simone Ballack (50) hatte Gil behauptet: "Ich bin nicht verurteilt. Ich bin nicht vorbestraft. Ich bin freigesprochen." An dieser Wortwahl störte sich der Moderator und hakte im Wiedersehen unmissverständlich nach, um Klarheit zu erhalten.

Für diese klare Konfrontation erntet Jan nun viel Lob von den Zuschauern. Unter seinem aktuellsten Instagram-Post schreiben die Fans begeistert: "Köppi, so toll gesprochen gestern! Danke", "Jan, ich fand es so toll, dass du zum Ende der Show die richtigen Worte gefunden hast" und "Danke Jan für deine Fragen beim Nachspiel, ganz großen Respekt." Ein weiterer Kommentar lautet: "Respekt für diese klaren Worte." Doch nicht alle Fans waren zufrieden mit dem Ablauf der Sendung. "Schade, dass du nicht zu Ende reden durftest. Super gemacht", schrieb ein User und spielte damit offenbar darauf an, dass Jan – möglicherweise aus Zeitgründen – unterbrochen wurde.

Nach dem großen Wirbel rund um das Dschungelcamp-Finale hatte sich Jan ganz bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In einem Video auf Instagram erklärte der Moderator: "Um ehrlich zu sein, mir war das Ganze einfach zu viel." Besonders die lauten Diskussionen im Netz hätten ihn belastet. "Mir war das alles zu laut und ich hatte das Gefühl, dass mein Instagram dann auch kein Ort gewesen wäre, an dem ich mich wohlgefühlt hätte. Das war eigentlich der Hauptgrund", verriet Jan offen. Deshalb gönnte er sich eine Pause von Social Media und berichtete seinen Followern auch nicht von seiner Rückreise aus dem Dschungelcamp.

Collage: Instagram / jankoeppen, RTL Collage: Jan Köppen und Gil Ofarim

RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Instagram / jankoeppen Jan Köppen, Januar 2026