"Krieg": So ging es bei Brenda und Laurenz nach TI weiter

Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch gehen seit Temptation Island VIP getrennte Wege. Im finalen Lagerfeuer beendete das Paar seine Beziehung. Beim großen Wiedersehen verraten die beiden Reality-TV-Bekanntheiten nun, was passiert ist, sobald die Kameras aus waren. "Nach Temptation habe ich gesagt, ich möchte diese Beziehung und ich möchte daran arbeiten. Ich habe Reue gezeigt", erinnert sich Brenda. Für Laurenz kam dies jedoch zu spät – er klagt: "Diese Einsicht und die Reue, die hätte man bei dem letzten Lagerfeuer direkt haben sollen."

Dennoch brach der Kontakt zwischen den beiden nicht mit sofortiger Wirkung ab. "Ich bin dann direkt zu ihr hingefahren und wir haben uns ausgesprochen", erzählt Laurenz und führt weiter aus: "Das war erst mal ein bisschen befreiend. Aber als wir dann zu Hause waren, da kamen diese ganzen Sachen hoch." Beide wirken niedergeschlagen und drucksen herum. Moderatorin Janin Ullmann (44) wirft ein, dass sich das ganz schön versöhnlich anhört – das verneint Laurenz allerdings sofort. "Nee, es war überhaupt nicht versöhnlich. War voll Krieg dann", beschreibt er die Situation.

Die Trennung der beiden war von verschiedenen Hürden geprägt. Einerseits wohnten die beiden bereits in einer gemeinsamen Wohnung in Köln – somit mussten Brenda und Laurenz schnell ein anderes Arrangement finden. Zudem stand direkt der nächste TV-Dreh an: Für Reality Backpackers standen sie nur wenige Tage nach Drehschluss bei "Temptation Island VIP" wieder zusammen vor der Kamera.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025

