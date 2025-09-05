Enrique Iglesias spricht erstmals über Annas Schwangerschaft

Enrique Iglesias (50) hat erstmals öffentlich über die anstehende Geburt seines vierten Kindes mit seiner langjährigen Partnerin Anna Kournikova (44) gesprochen. Die ehemalige Tennisspielerin erwartet mit 44 Jahren erneut Nachwuchs, worüber sich der Sänger sehr freut. "Es lastet eine Menge Verantwortung auf mir, aber ich bin glücklich und sehr aufgeregt", verriet Enrique laut den Berichten von Hola! auf eine Frage zu der Schwangerschaft. Er wurde von Reportern am Flughafen in Miami nach seiner Rückkehr von einer Mexiko-Show befragt. Auf die Frage nach dem Geschlecht des Babys reagierte der "Hero"-Sänger lediglich mit einem geheimnisvollen Lächeln und ließ sich keine weiteren Details entlocken.

Bereits im Sommer gab es erste Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft, nachdem Anna in der Nähe ihres gemeinsamen Zuhauses in Miami in einem weiten Sweatshirt gesichtet worden war. Bisher hat sie die Schwangerschaft zwar nicht öffentlich bestätigt, versucht aber, ihren Babybauch bei öffentlichen Ausflügen möglichst zu verbergen. Das Paar ist bereits Eltern von den siebenjährigen Zwillingen Lucy und Nicholas sowie der fünfjährigen Mary. Das Ehepaar führt ein eher privates Leben abseits der Öffentlichkeit und genießt die Ruhe in ihrem luxuriösen Anwesen.

Anna und Enrique sind seit 2001 zusammen, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zum Musikvideo "Escape" kennengelernt hatten. Obwohl sie nie offiziell geheiratet haben, betonten sie oft, dass die Formalitäten keine Rolle spielen, wenn es um Familieneinheit geht. Anna hatte in der Vergangenheit stets betont, nie heiraten zu wollen. "Ich versuche es immer wieder, aber sie schenkt mir keine Beachtung", erklärte Enrique einst gegenüber People.

Imago Enrique Iglesias und Anna Kournikova im September 2003

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern

Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova, April 2009