Enrique Iglesias & Anna Kournikova erwarten ihr viertes Baby

Die Familie von Anna Kournikova (44) und Enrique Iglesias (50) wächst weiter! Wie das Magazin Hola! berichtet, erwarten die ehemalige Tennisspielerin und der Sänger ihr viertes Kind. Anna soll laut der Aussage von verlässlichen Insidern bereits in der Mitte ihrer Schwangerschaft stecken. Die beiden können also noch in diesem Jahr mit einem Geschwisterchen für ihre drei Kinder, Lucy, Nicholas und Mary, rechnen.

Aufmerksame Fans vermuteten schon seit einigen Wochen, dass der Tennis-Star schwanger sein könnte. Auf Paparazzi-Fotos wurde die Sportlerin im Sommer in Miami in auffällig bequemer und lockerer Kleidung gesichtet – eher ungewöhnlich für die 44-Jährige. Enrique und Anna freuen sich nun auf neuen Familienzuwachs – den nötigen Platz für ein weiteres Kind haben sie schon mal. Die Hollywood-Stars leben in einer luxuriösen Villa in Miami, die mit sieben Schlafzimmern, zwölf Badezimmern und einem weitläufigen Grundstück ausgestattet ist.

Anna und Enrique gelten seit Jahren als eines der Traumpaare Hollywoods. Kennengelernt haben sich der spanische Sänger und die russische Ex-Tennisspielerin 2001 bei den Dreharbeiten zu Enriques Musikvideo "Escape", in dem die Chemie zwischen den beiden sofort auffiel. Schon kurz darauf wurden sie ein Paar – und sind bis heute zusammen. Obwohl sie seit 24 Jahren gemeinsam durchs Leben gehen, haben sie nie geheiratet. Bei den beiden steht offenbar das Familienglück an oberster Stelle.

Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova, April 2009

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern Nicholas, Lucy und Mary

Imago Enrique Iglesias und Anna Kournikova im September 2003