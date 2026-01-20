Süße Performance: Enrique Iglesias tanzt mit Tochter Mary

Enrique Iglesias (50) hat einen besonderen Moment mit seiner Tochter Mary geteilt und diesen mit seinen Fans auf Instagram gefeiert. In dem Video ist die fünfjährige Mary zu sehen, wie sie neben ihrem berühmten Vater ausgelassen tanzt und durch das Bild hüpft. Enrique zeigte sich begeistert von der Tanzperformance seiner Tochter und kommentierte die Aufnahme mit den Worten: "Bereit für die Bühne." Auch seine langjährige Partnerin Anna Kournikova (44) verlieh ihrer Freude Ausdruck und schrieb: "Meine Sonnenscheine" in die Kommentare.

Die Familie von Enrique und Anna hat erst vor Kurzem Zuwachs bekommen. Am 17. Dezember brachte Anna das vierte Kind des Paares zur Welt. Obwohl der Name und das Geschlecht des Babys weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis sind, teilten die beiden ein Bild ihres Neugeborenen mit den älteren Geschwistern Lucy und Nicholas, 8, sowie Mary, 5. Enrique und Anna leben mit ihren Kindern in Miami und wählen ihre Einblicke in den Familienalltag sehr sorgfältig aus. In ihren sozialen Medien wechseln sich Konzertbilder und private Glücksmomente ab, oft mit knappen, liebevollen Bildunterschriften. Mary, die Zwillinge Lucy und Nicholas und nun auch das jüngste Baby stehen dabei nie im grellen Rampenlicht, sondern tauchen in warmen, häuslichen Momenten auf – beim Kuscheln, Lachen oder, wie jetzt, beim Tanzen neben Papa.

Enrique und Anna kennen sich bereits seit 2001, als sie sich bei den Dreharbeiten zu seinem Musikvideo "Escape" begegneten. Seitdem sind sie ein Paar und genießen ihr Leben abseits des Rampenlichts. Trotz ihres Prominentenstatus teilen sie nur selten Einblicke in ihren Alltag. Enrique hat in der Vergangenheit jedoch mehrfach betont, wie wichtig ihm seine Familie ist. Für ihn und Anna stehen ihre Kinder im Zentrum ihres Lebens, und die beiden könnten nicht glücklicher über ihre wachsende Familie sein.

Getty Images Sänger Enrique Iglesias

Instagram / annakournikova Anna Kournikova zeigt ihre vier Kinder, 2025

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern