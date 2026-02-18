Tierquäler? Patrick Romer bekommt Negativ-Preis von PETA

Patrick Romer (30) hat für sein Verhalten im Dschungelcamp nun die Quittung bekommen: Die Tierschutzorganisation PETA hat dem Landwirt, der durch Bauer sucht Frau bekannt wurde, einen Negativ-Preis verliehen. Auf Instagram gab die Organisation bekannt, dass Patrick in der Rubrik "Speziesismus des Monats" der Spitzenreiter im Januar ist. Grund dafür ist sein Verhalten im RTL-Dschungelcamp. Dort zertrat er grundlos eine oder mehrere Ameisen oder Kakerlaken und warf ein Insekt ins Feuer, womit er mutmaßlich gegen das australische Tierschutzgesetz verstieß. Kurz vor dem Finale der Show wurde Patrick rausgewählt, doch sein Fehlverhalten hat nun weitreichende Konsequenzen über das Camp hinaus.

Besonders ein Satz, den Patrick im Dschungel sagte, wird von PETA scharf kritisiert: "Es gibt Nützlinge und es gibt Schädlinge. Nützlinge, die lässt man leben und Ungeziefer, also Schädlinge, die tötet man." Diese Aussage wird von der Tierschutzorganisation als bedenklich eingestuft. Auch RTL bekommt Kritik ab, weil der Regelverstoß des Kandidaten folgenlos blieb. Zwar hatte das Moderationsteam die Aktion gerügt, doch PETA zufolge hätte der Sender härter durchgreifen müssen. Zudem appelliert die Organisation erneut an die Produktionsfirma ITV Studios Germany und RTL, für die Show keine echten Tiere mehr in Dschungelprüfungen einzusetzen. Die Darstellung von Tieren als "Ekelfaktor" sei speziesistisch und trage dazu bei, dass Tierquälerei verharmlost werde.

Schon im Camp sorgte Patricks rabiater Umgang mit Insekten für Unverständnis bei Mitcampern und in den sozialen Netzwerken. In Kommentaren unter dem PETA-Post machen nun viele User ihrem Ärger Luft und werfen dem Landwirt fehlenden Respekt gegenüber Tieren vor. Patrick war durch "Bauer sucht Frau" bekannt geworden und polarisierte dort bereits mit seiner direkten Art. Auch im Dschungelcamp trat der Realitystar wieder unverblümt auf. Sein Verhältnis zu Tieren spielte dabei immer wieder eine Rolle, nicht nur wegen seiner Arbeit auf dem Hof, sondern auch wegen der vielen krabbelnden Mitbewohner im Buschcamp.

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Simone, Hubert, Hardy und Patrick während der Dschungelprüfung 2026