Auf diesen 90er-Jahre-Trend kann Lance Bass verzichten

Lance Bass (46), bekannt aus der Boyband NSYNC, hat im Gespräch mit dem Magazin People nostalgisch auf die 90er-Jahre zurückgeblickt. Vor allem die Mode sorgt bei ihm heute für gemischte Gefühle: Während er die Oversize-Styles damals als unbequem und wenig ansprechend empfand, sieht er die Sache mittlerweile entspannter. "Jetzt, wo dieser Stil zurück ist, finde ich ihn tatsächlich cool. Ich habe gelernt, die 90er-Fashion zu schätzen", erklärte er im Interview. Nicht so nostalgisch zeigt sich der Musiker hingegen bei Tamagotchis. Die elektronischen Haustiere, die seinerzeit einen riesigen Hype auslösten, bezeichnete er als "das Dümmste" der 90er und fügte hinzu: "Ich war nie ein Fan und finde, sie können ruhig in der Vergangenheit bleiben."

Auch musikalisch dürfen sich NSYNC-Fans über eine kleine Renaissance freuen: Der Mega-Hit "Bye Bye Bye" schaffte es mehr als zwei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung erneut in die internationalen Charts – befeuert durch seinen Einsatz im Soundtrack des Blockbusters Deadpool & Wolverine. Doch Lance hat noch einen anderen Favoriten, dem er ein spätes Comeback wünscht: "Der Song 'It Makes Me Ill' aus unserem Album 'No Strings Attached' war immer einer meiner Lieblingstitel. Ich habe damals dafür gekämpft, dass er als Single veröffentlicht wird, aber es gab zu viele andere Hits auf dem Album", erklärte er im Interview. Ex-Bandmitglied Joey Fatone macht sich derzeit hinter den Kulissen für eine Reunion der Band stark. Womöglich könnte dadurch auch Lances Lieblingssong im zweiten Anlauf eine neue Chance erhalten.

Privat verbindet Lance die 90er auch mit einer ganz besonderen Erinnerung: dem Duft von Bath & Body Works. "In den 90ern habe ich meiner damaligen Freundin immer die nach Birnen duftenden Sprays geschenkt. Diese Düfte bedeuten mir bis heute viel", berichtete der Sänger. Ob Kerzen, Handdesinfektionsmittel oder Raumdüfte, die Produkte von Bath & Body Works sind für ihn nach wie vor fester Bestandteil seines Alltags. "Ich habe einen ganzen Schrank voll davon. Vor allem die Kerzen und Duftstecker sind bei uns zu Hause ein Muss", schwärmte er im Interview. Lances Vorliebe für Bath & Body Works führte jüngst zu einer Kooperation des Sängers mit dem Unternehmen. Schließlich spiegelt diese Marke für ihn das ganz besondere Gefühl der 90er wider.

