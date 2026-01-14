Miley Cyrus würde "gerne" wieder zurück zur Schauspielerei

Miley Cyrus (33) macht ihren Fans Hoffnung auf ein Comeback vor der Kamera – und das ganz ohne große Ankündigung, sondern mit einem charmanten Hinweis auf dem roten Teppich. Beim 37. Palm Springs International Film Festival verriet die Sängerin im Gespräch mit Hollywood Reporter, sie würde "sehr gerne" wieder schauspielern. Die Musikerin, die ihre Karriere als Miley Stewart in der Disney-Serie Hannah Montana begann, hatte ihren letzten größeren Auftritt in einer Episode der Serie Black Mirror im Jahr 2019.

Nach ihrem "Black Mirror"-Auftritt, in dem sie als Popstar Ashley O zu sehen war, folgten kleinere Parts und Cameos, zuletzt ein Trip-Auftritt in "Drive-Away Dolls" 2024 sowie ihr visuelles Album "Something Beautiful", das 2025 beim Tribeca Film Festival Premiere feierte und kurz darauf ins Kino kam. "Ich hoffe, irgendein brillanter Kopf hier hat das Richtige für mich", betonte sie gegenüber dem Newsportal und fügte hinzu: "Sag ihnen einfach: 'Was soll ich tun?' Ich würde gerne in die Welt eines anderen eintauchen." Gegenüber Variety deutete Miley sogar an, dass sie an etwas rund um "Hannah Montana" werkelt. Auf die Frage nach möglichen Jubiläumsplänen sagte sie: "Absolut. Wir arbeiten hart daran." Konkreter wurde sie nicht, doch auf Nachhaken spielte sie verschmitzt mit einem Hinweis auf die ikonische Frisur der Figur: "Ihr seht den Pony."

Mit ihrem Look sorgte Miley bei den Palm Springs Film Awards ebenfalls für Aufsehen. Im schwarzen, scharf geschnittenen Anzug mit obsidianfarbenem Glanz brachte die Musikerin Rock'n'Roll-Flair auf den roten Teppich. Für ihre Performance des Abspannsongs "Dream As One" wurde Miley mit dem Preis für "Outstanding Artistic Achievement" geehrt und feierte diesen Moment lachend mit ihrem Team. Ihr Auftritt war von Selbstbewusstsein geprägt – die Sängerin rückte Details ihres Anzugs zurecht und zog die Aufmerksamkeit der Kameras mühelos auf sich.

Getty Images Miley Cyrus bei den 97. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, März 2025

Getty Images Miley Cyrus präsentiert ihren Verlobungsring

Getty Images Miley Cyrus bei den Palm Springs International Film Awards