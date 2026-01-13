Golden Globes: Miley Cyrus kommt ihrem Ex ganz schön nah

Miley Cyrus (33) sorgte bei den diesjährigen Golden Globes für eine kleine Überraschung. Am Sonntagabend erschien die Sängerin in einem spektakulären Kleid von Saint Laurent, das mit Pailletten und raffinierten Plissee-Details glänzte, im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Doch nicht nur ihr Outfit erregte Aufmerksamkeit, sondern auch eine unerwartete Begegnung: Im Saal traf Miley auf ihren Ex-Freund Patrick Schwarzenegger (32). Die beiden begrüßten sich, wie Bilder zeigen, die Gala vorliegen, herzlich mit einer innigen Umarmung. Während Miley von ihrer Mutter Tish begleitet wurde, blieb Patricks Ehefrau Abby Champion der Veranstaltung fern.

Das Wiedersehen der beiden Ex-Partner war nicht das erste seit ihrem Beziehungsende im Jahr 2015. Bereits bei der MET Gala im vergangenen Jahr kreuzten sich ihre Wege, allerdings deutete damals wenig auf ein harmonisches Verhältnis hin. Laut Gala wirkte es damals so, als würde die Sängerin ihren Ex-Freund ignorieren. Patrick, inzwischen seit September glücklich verheiratet, zeigte sich hingegen damals wie heute entspannt. Auch Miley zeigte diesmal, dass aus einer früheren Romanze eine freundliche Verbindung entstehen kann.

Miley und Patrick hatten sich 2014 kennengelernt und verliebt, bevor Fotos aus einem Spring-Break-Urlaub in Mexiko ihre junge Beziehung ins Wanken brachten. Patrick wurde mit einer brünetten Frau abgelichtet, bestritt zwar eine Affäre, doch die Liebe zu Miley zerbrach kurz darauf. Für die Sängerin folgten bewegte Jahre: Sie heiratete 2018 Liam Hemsworth (36), trennte sich wieder und fand nun schließlich mit Musiker Maxx Morando (27) eine neue Liebe. Das Paar ist seit Kurzem verlobt. Sowohl Miley als auch Patrick scheinen also ihr Glück gefunden zu haben und mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit abgeschlossen zu haben.

Getty Images Miley Cyrus bei den Golden Globes 2026

Getty Images Patrick Schwarzenegger und Miley Cyrus 2015

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025