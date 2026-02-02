Grammys: Miley Cyrus und Maxx legen coolen Paarauftritt hin

Großer Auftritt in Los Angeles: Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (27) haben bei den Grammys 2026 gemeinsam den roten Teppich erobert – und dabei erstmals ganz offiziell den funkelnden Verlobungsring gezeigt. Die Sängerin, deren Album "Something Beautiful" für Best Pop Vocal Album nominiert ist, erschien am Sonntagabend in der Crypto.com Arena in einem Look, der alle Blicke auf sich zog. An Mileys Seite stand Maxx, der Musiker und Produzent, der seinen Auftritt bewusst zurücknahm. Unterstützung gab es auch aus der Familie: Mileys Mutter Tish Cyrus begleitete das Paar und posierte ebenfalls für Fotos.

Stilistisch setzten beide auf einen abgestimmten Couple-Look: Miley kombinierte eine weiße Bluse zu einer weißen Hose, darüber eine schwarze Lederjacke, die mit mehreren auffälligen Broschen besetzt war – der Ring am linken Ringfinger funkelte dazu um die Wette. Maxx hielt sich im Hintergrund und blieb ganz in Schwarz mit T-Shirt und Hose, sodass Mileys Ensemble die Bühne bekam. "Das Detail, das ich teilen kann, ist, dass unsere Privatsphäre und dieses Kleinhalten etwas ist, das mich selbst überrascht", sagte Miley gegenüber People über den Moment der Verlobung, den sie und Maxx zunächst im engsten Kreis gefeiert hatten. Auf dem Teppich wirkte das Trio gelöst, lachte in die Kameras und ließ den Abend als Familienmoment beginnen.

Privat schlagen Miley und der Liily-Drummer seit Ende des vergangenen Jahres ein neues Kapitel auf, wollen vieles aber bewusst behutsam angehen. Die Musikerin betont in Interviews, selektiver zu sein, was sie öffentlich macht, und sich in ihrem Leben mehr Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Wenn es um Labels geht, nimmt sie es mit Humor und lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster. Bei Auftritten zeigt das Paar dafür umso mehr Harmonie: Maxx tritt oft als ruhiger Gegenpol auf, lässt Miley glänzen und hält sich daneben nicht mit Gesten der Unterstützung zurück. So entsteht ein Bild, das Fans lieben: Sie teilen große Momente, ohne die leisen dazwischen aus den Augen zu verlieren.

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles

Instagram / billyraycyrus Miley Cyrus und Maxx Morando, Musiker

Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei den Oscars 2025