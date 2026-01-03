Erste Nominierung: Zara Larsson hat schon Platz für Grammy

Zara Larsson (28) hat ihre erste Grammy-Nominierung in der Tasche und schon den perfekten Platz für die Trophäe im Blick. Die Sängerin ist mit ihrem Hit "Midnight Sun" bei der Verleihung 2026 in der Kategorie "Best Dance Pop Recording" nominiert. Das gab sie im Gespräch mit People bekannt und verriet dabei auch, wie groß die Freude im Team war, als die Nachricht sie beim Soundcheck in Dublin erreichte. "Ich weiß genau, wo er hinkommt", sagte Zara über den möglichen Award und fügte hinzu, sie habe dafür "ein perfektes Plätzchen" im Bücherregal. In der hart umkämpften Kategorie tritt sie unter anderem gegen Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37), Lady Gaga (39) sowie ihre Freundin PinkPantheress (24) und Tourkollegin Tate McRae (22) an.

Die Schwedin erlebt derzeit ein echtes Karrierehoch: Ihr drittes Album "Midnight Sun" wurde im Herbst gefeiert, der Titelsong ging viral und katapultierte sie auf neue Bühnen – von der Support-Rolle auf Tate McRaes "Miss Possessive"-Tour in den USA und Kanada bis zu eigenen Arena-Shows in Europa und der Jingle Ball Tour. Im Dezember durfte sie in New York das Empire State Building in den Farben ihres Album-Zyklus, Pink und Gelb, erleuchten. "Es fühlt sich einfach groß an, weil diese Stadt so ikonisch ist", sagte Zara zu People. Gleichzeitig sorgt ein älterer Hit wieder für Furore: "Lush Life" aus dem Jahr 2015 kletterte nach einem viralen Fan-Moment mit perfekter Choreo in Amsterdam bis auf Platz 15 der globalen Spotify-Charts. Seitdem lädt die Künstlerin regelmäßig Fans auf die Bühne – wer rauf will, sollte die Moves kennen.

Persönlich zeigt sich Zara absolut euphorisch. Die Sängerin, die als Kind eine Talentshow in Schweden gewann, schwärmt im Interview davon, wie sehr sie ihr kreatives Team und ihre Community tragen. "Ich fühle mich sehr gesehen", sagte sie zu People über die Nominierung und betonte, wie viel ihr die Anerkennung aus der Branche bedeutet. Vor großen Momenten greift sie stets zum Hörer und ruft ihre Mutter, ihre Schwester, ihren Freund und enge Freunde an – ein kleines Ritual, das sie erdet. Und selbst wenn der Grammy diesmal nicht im Regal landet, bleibt für die Popmusikerin eines unverrückbar: die Liebe zu "Midnight Sun", die Nähe zu ihren Fans und das Gefühl, endlich ihre "flowers" zu bekommen – so, wie es viele Follower in den Kommentaren ausdrücken.

Getty Images Zara Larsson, Musikerin

