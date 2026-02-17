"Zwangspause": Sarah-Jane Wollny meldet sich endlich wieder

Sarah-Jane Wollny (27) hat sich nach tagelanger Funkstille nun wieder bei ihren Fans zurückgemeldet und erklärt, warum es auf ihrem Instagram-Kanal so ruhig geworden war. Die 27-Jährige offenbarte in ihrer Story, dass sie an einer schweren Influenza erkrankt war. "Ich hatte ungewollt eine Zwangspause von zwei Wochen. Ich hatte Influenza und mir ging es richtig, richtig schlecht", berichtete Sarah, während sie am Küchentisch ihrer Mutter Silvia Wollny (61) saß, und fügte hinzu: "Ich konnte nicht arbeiten, ich konnte gar nichts." Neben der Grippe machten ihr auch noch eine Nasennebenhöhlenentzündung und eine Mittelohrentzündung zu schaffen.

Besonders schlimm war für Sarah-Jane, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben Fieber hatte. "Das ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl", schilderte die 27-Jährige. "Mich hat es volles Brett erwischt und das wünsche ich wirklich niemandem, nicht mal meinem schlimmsten Feind", erklärte sie weiter. Die Krankheit traf sie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn die ehemalige Temptation Island VIP-Teilnehmerin steht kurz vor dem Einzug in ihre erste eigene Wohnung. Während sie sich auskurierte, blieb die Renovierung der neuen Bleibe vorerst liegen. Sarahs Schwager Florian Köster (37) und Peter Wollny (33) sprangen ein, bauten Schränke auf und schlossen Lampen an.

Mittlerweile hat Sarah-Jane also das Schlimmste überstanden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Influencerin dankbar für den Rückhalt und die zahlreichen Genesungswünsche und kündigte bereits ein ausführliches Wohnungs-Update an. Sobald sie wieder fit ist, will sie selbst Hand anlegen und beim Einrichten mithelfen. Schon zuvor gewährte Sarah-Jane ihren Followern immer wieder unverblümte Einblicke in ihren Alltag – zuletzt bei einem Beauty-Eingriff. Es sieht also ganz danach aus, dass die Wollny-Tochter schon bald wieder wie gewohnt für ihre Community da sein wird.

Sarah-Jane Wollny, Realitystar

Sarah-Jane Wollny, Influencerin

Sarah-Jane Wollny, September 2025